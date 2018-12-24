Spor yazarları Galatasaray - Sivasspor maçını yorumladı

Serdar Ali Çelikler: Eğer Terim, tekrar hocalık yapmaya karar verecekse şampiyonluğun en büyük adayı Galatasaray'dır. Bana göre Başakşehir ile puan farkı da 6 değil 3'tür. İçerideki maçta Başakşehir'in puan alması mümkün değil.. Haa Terim hocalık yapmaktan çok başkanlık yaparsa, ya da Başakşehir final kazanamayan Avcı yerine başka hocayla o maça çıkarsa onu bilemem.
Her zaman iddia ettiğim gibi Galatasaray'ın kadrosu çöp falan değil. Terim'in iddia ettiği gibi 'işe yaramaz' da değil. Evet, harika bir kadro değil ama yeterli. Bir santrfor ve bir iyi stoper ile takım iyice kuvvetlenir.
Mehmet Demirkol: Galatasaray maça set oynayarak oyunu gitgellere bırakmamaya çalışarak soğukkanlı başlamak istedi. Ancak bunu biraz fazla abarttılar. Neredeyse uyuşuktular. Robinho’nun Douglas’la ortaklığıyla attığı gol de onları uyandırmadı.
Ancak penaltıdan sonra kendilerine geldiler. Biraz da kaçındıkları oyuna dönerek. Sivasspor’un savunmadan hızlı bir şekilde Robinho’ya topu ulaştırabildiğinde konuk ekip, baskıya takılıp bunu yapamadıklarında Galatasaray’ın orta sahada rahat olduğu bir oyuna döndü.
Bu gitgeli Galatasaray lehine çeviren Feghouli-Belhanda ortaklığının parlamasıydı. Ndiaye onlara yakın oynadı, Onyekuru’nun hep uyanık olması Galatasaray’ı öne geçidi. 4-2’ye gelene kadar oyunu dakika dakika aldılar. Galatasaray’ın savunma ya da santrfor sorununu çözdüğünü söylemek doğru olmaz. Ancak Feghouli ve Belhanda’yı kazanmak, yapılabilecek en iyi transferden daha fazlası demek.
Erman Toroğlu: Galatasaray'ın alacağı bir mağlubiyet camiayı, yöneticileri ve Fatih Terim'i sıkıntıya sokacaktı. Şimdilik ondan kurtuldular. Ama ikinci yarı için neler gözüküyor? Bu kadroyla Galatasaray'ın işi kolay değil. VAR yine iyi işler yaptı. İşte ofsayt… Yardımcının kaldırdığı ofsayt bayrağı, ofsayt olmayan bir pozisyon ve gol. VAR olmasaydı maçlarda neler olacaktı siz düşünün. VAR olmasa ne yapacaktı?
Ahmet Çakar: Halil Umut Meler dün gece VAR'ı iyi kullandı. Galatasaray'ın penaltısını önce vermedi ki bir penaltıydı... VAR'a gitti baktı ve hatasını düzeltti. Ama daha önemlisi Galatasaray'ın attığı 3. gol... Onyekuru süratiyle defansın arkasına sarktı, golü attı ama yardımcı ofsayt dedi... Bu sefer de bu yanlış ofsayt bayrağını VAR sistemi haklı olarak giderdi ve golü verdi. Yani diğer bir deyimle dün gece VAR olmasaydı Galatasaray kazanamayabilirdi.
Levent Tüzemen: Gece gollere damga vuran Onyekuru oynayacaksa sol kanatta görev yapmalı. Rodrigues solda oynadığında sağa monte olan Onyekuru yeterli verim sağlayamıyor. O Onyekuru ikinci yarı Sivas defansının adeta içinden geçti, iki golde de topa vuruş konusunda sakin kaldı. Ancak Onyekuru bu patlamalarını istikrara kavuşturmalı ve saman alevi gibi parlamamalı.
Ndiaye ile Fernando ikilisi birbirlerine daha yakın oynamaya başlayınca, Sivas'ın orta alanda etkinliği azaldı. Ama Belhanda'nın dinamik oyunu, Galatasaray takımını komple ayağa kaldırırken Feghouli'de topa doğru hükmederek öne doğru etkili toplar taşıyarak Galatasaray'ın pozisyon zenginliği yaşamasını sağladı.
Ömer Üründül: Galatasaraylı futbolcuların hepsi en çok eleştirilen Eren de dahil, iyi görev yaptılar. Onyekuru ile Feghouli'yi beğendim. Kritik kurtarışı yapan Muslera'yı da ihmal etmeyelim.
Şansal Büyüka: Yardımcı o golü nasıl iptal etti, inanamadım. Allah’tan VAR devreye girdi ve golü verip bir hakkı teslim etti. VAR keşke, G.Saray’ın ikinci golü öncesinde Onyekuru’nun pozisyonunda kornere giden ve sonrasında gol olan pozisyon için de devreye girebilseydi.
Galatasaray ligin ilk yarısını liderden 6 puan geride kapatmasına rağmen benim “1 numaralı” şampiyonluk adayım. Yanılırsam “affedersiniz” derim. Sonuçta bu bir öngörü... Ancak Galatasaray’ın ligin ilk yarısındaki yanlışlara düşmemesi gerekiyor. Yani yarışta raydan çıkmamak adına, öfkesinde, geriliminde frene basması, her kötü sonuçta kendini aklayıp sorumluluğu başkasına atmaması gerekiyor.
Unutulmasın, ligin ilk yarısındaki bu orantısız öfke ve gerilim kimseye zarar vermedi, sadece Galatasaray’a zarar verip, yarıştaki hızını kesti. Galatasaray sakinleşirse, her şeye rağmen roller değişebilir ve yarışın başrol oyuncusu olabilir.
Ümit Aktan: Yılın son maçında ideale yaklaşan kadrosuyla iyi ve açık oynayan bir rakibe karşı iştahla mücadele eden Galatasaray ilaç gibi bir maç kazanarak yılı tamamladı... Ligin ikinci yarısı, ilk yarısına oranla çok daha keyifli ve mücadeleci bir futbol sezonu vadediyor bize.
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