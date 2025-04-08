Spor yazarları Kasımpaşa-Beşiktaş maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Spor yazarları, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Spor yazarları, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
"SOLSKJAER'İN EN DOĞRU KARARI..."
Ömer Üründül (Sabah): Solskjaer'in en doğru kararı devrede Immobile'yi çıkarmaktı. Yoksa 11'e 9 kalacaklardı. 75'e kadar sahaya sınırsız enerji yansıttılar. Son 20 dakikada Kasımpaşa tekrar momentumu eline aldı. İnanılmaz goller kaçırdı. Sonunda da atamayana atarlar bir kez daha gündeme geldi ve maç beraberlikle noktalandı. Paulista iyi görev yaptı, Fernandes yine çok koştu. Rafa Silva'nın aklına ayak uyduracak oyuncu olmaması en büyük problem. Bana göre Solskjaer'in Mustafa'ya sürekli görev vermesi lazım.
"BÖYLE OYNA CANIMI YE"
Ali Gültiken (Sabah): Futbolda bir laf vardır, kaybederken de kullanılır: "Böyle oyna canımı ye." Bu söz Beşiktaş'ın ikinci yarıdaki mücadelesine tam karşılık geldi. Skordan bağımsız, büyük takım kimliğiyle sahada mücadele etmek, olmazsa olmazlardan biridir. Siyah-beyazlı takımın bu kadar gelgitler yaşadığı bir sezonda, ilk yarısını çok kötü oynadığı bir maçın ikinci devresinde gerçek kimliğini sahaya yansıtması dün akşamın güzelliklerinden biriydi.
"AVRUPA İDDİASINA DEVAM"
Sinan Vardar (Fotomaç): 10 kişi kalan Beşiktaş, zaman zaman gol pozisyonları bulsa da, bir türlü çerçeveyi bulamadı. Rafa, klasına yakışmayacak şekilde kaleciyi geçemeyince, Beşiktaş'ın beraberlik umutları da git gide azalıyordu. Maçın bitimine dakikalar kala, Beşiktaş haklı bir penaltı ile beraberliği yakaladı. Gedson'un ayağından gelen golle maçı 1-1'e getirdi ve Avrupa kupaları iddiasına devam etti.
"BEŞİKTAŞ İÇERİDE DIŞARIDA GERÇEKTEN KİBAR"
Fatih Doğan (Sabah): Hakem, Tayyip Talha'nın pozisyonuna kolayca kırmızıyı çıkartırken, Kasımpaşalı savunma oyuncularının el-kollarla abartılı müdahalelerini görmezden gelmesi dikkatlerden kaçmıyor. Ya da doğal konumda olmayan, açık bir şekilde topun elle kesilmesi penaltıya değer görülmüyor. Beşiktaş içeride ve dışarıda gerçekten kibar. Mecbur kalmadıkça faul yapmamak, takımın karakteri olmuş. Ligin tamamında en az faul yapan ancak en çok faul yapılan takımlarından biri Beşiktaş. Emirhan'ın sakatlanıp çıkması şanssızlık ama Tayyip Talha'nın 4 gün arayla kırmızı kart görmesi talihsizlikten öte... İkinci yarı Rashica ve Mustafa girdikten sonra tempoyu ve mücadeleyi artırdıkları için 10 kişiyle oynayıp sonuç almayı başardılar.
"TAYYİP TALHA'NIN ATILDIĞI POZİSYONDA..."
Turgay Demir: En son sözümüzü en başta söyleyelim; Tayyip Talha'nın atıldığı pozisyonda (topa müdahale etmişken) herkese kırmızı kart verilecekse Galatasaray'da Abdülkerim, Lemina, Torreira, Fenerbahçe'de Skriniar ve Amrabat her maç kızarırlar benden söylemesi.
"BEŞİKTAŞ'IN CANINI KOLAY YAKIYORLAR"
Mustafa Çulcu (Sabah): Beşiktaş'ta hakemleri zorlayan oyuncular olmaması hakemlerin işini kolaylaştırıyor ve çok rahatlar. Beşiktaş'ın canını çok kolay yakıyorlar. Kadir Sağlam sezon başından bu yana devam eden inişli çıkışlı performansına bu maçta da devam etti. Zor maçlar için güven vermedi. Oysa onun şov yapacağı bir maçtı.