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Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

Beşiktaş, derbide Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda, Önder Karaveli eleştirilerin hedefi olurken spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

  • 01
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    KEMAL BELGİN: "Kadrolar elime geldiğinde bir de baktım ki Beşiktaş'ın yerli malı hocası G.Saray'daki yabancı meslektaşına bir hediye sunmuştu. Neredeyse hücumsuz bir takım olduğu kadar orta alanı da hayli yetersiz görünüyordu."

     
  • 02
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    KEMAL BELGİN: "Önder Hoca, Kenan ve Güven yanlışlarından Larin ve Batshuayi değişiklikleriyle içeride umudu yükseltme yoluna dönmüştü. Dönüşte de Atiba çıkıp yerine Josef de Souza giriyordu. Ama Teixeira hâlâ oyunda duruyordu."
  • 03
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: "Ligin ilk yarısındaki derbide Beşiktaş kazanan taraftı. Bu maçta golleri atana baktığımızda Larin'i görüyoruz. Goller dışında sahada Josef'i ve Batshuayi'yi de görüyoruz. Dün akşamki maça çıkarken bu üç oyuncu kulübedeydi. Bunun bedeli de Beşiktaş adına çok ağır oldu."
  • 04
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    ALİ GÜLTİKEN: "Yanlış tercihlerle yapılan başlangıçların telafisi dün akşam gördüğümüz gibi her zaman mümkün olmuyor. Rıdvan'ın golü de mücadelesi de Josef'in, Batshuayi'nin ve Larin'in oyuna sonradan girmeleri de skoru istenilen noktaya getirmeye yetmedi. Beşiktaş kendi etti, kendi buldu diyebiliriz."
  • 05
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    REHA KAPSAL: "Beşiktaş, Önder Karaveli geldiğinden beri bazı maçları bireysel oyuncuların kalitesi ve günlük performanslarıyla kazandı. Saha içinde organizasyonu gelişen, farklı planlar uygulayan görüntüde hiçbir zaman olmadı."
  • 06
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    BİLAL MEŞE: "Kenan Karaman’a nasıl 39 dakika sabır gösterdin Önder hoca, merak ettim doğrusu? Tamam son haftalarda Kenan’da biraz kıpırdanma oldu, eyvallah... Ama elinizin altında Larin ve Batshuayi gibi oyuncular varsa ki var, niye onları 11’de sahaya sürmezsiniz. Larin, Batshuayi ve Souza hamlelerinin ne kadar işe yaradığını ikinci yarıda daha iyi gözlemledik."
  • 07
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    BİLAL MEŞE: "Uzatma dakikalarında Nelsson’un Larin’i hava topunda formasından çekmesine ne diyeceğiz eyyy Atilla Karaoğlan! Hadi o süzemedi VAR’daki Yaşar Kemal Uğurlu sen ne iş yaparsın? Gözlerinize perde mi indi, ayıptır, günahtır, Beşiktaş’a gelince maşallahınız var sus-pussunuz!"
  • 08
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    OKTAY DERELİOĞLU: "Beşiktaş kadro seçimini yanlış yaptı. Bu da skoru etkiledi. Önder hoca tecrübesiz bir 11 ile sahaya çıktı... Güven Yalçın tercihi tartışılır..."
  • 09
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    SİNAN VARDAR: "Derbi, çete savaşı gibi iki takımın birbirlerine saldırmasıyla başladı. Hafta içindeki gerginlik belli ki G.Saray'ı hırslandırmıştı. Yanlış bir 11'le sahaya çıkan Beşiktaş dün derbi maça çıkacağını unutmuş gibi savruktu. Siyah-beyazlı takımın derbiye çalışmadığı her halinden belliydi."
  • 10
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    SİNAN VARDAR: "Daha önce de yazdım Kenan ve Güven iyi çocuklar olabilirler ama Beşiktaş'ın oyucusu değiller... Önder Hoca 2-0'dan sonra bunun farkına vardı onların yerine Larin ve Batshuayi'yi oyuna alması bir pişmanlıktı tabii ki..."
  • 11
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    ENGİN VEREL: "Önder Hoca'nın maç 2-0 olduktan sonra yaptığı hamleler doğru ve yerindeydi. Ancak raydan çıkmış treni yeniden yola koyup, menzile ulaşmak için hiç kimsede yeterli enerji kalmamıştı. Rıdvan'ın sağ ayakla, kaleci Pena'nın da hatasından attığı gol farkı bire indirdikten sonra Beşiktaş'ın daha bir coşkulu ve baskılı olduğunu gördük. Ancak süre kısıtlıydı ve yanlışlardan çok geç dönülmesinin bedelini Beşiktaş evine puansız dönerek ödedi."
  • 12
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ilk yarıdaki takım tertibi nedeniyle mutlaka eleştirilecektir. Ama bana göre de onu mazur gösterecek sebepler var. Josef sakatlıktan dolayı tam hazır değildi ve bunun için 90 dakikayı kaldıramazdı. Larin formsuz, Batshuayi de bitik."
  • 13
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    AHMET ÇAKAR: "Maçın en kritik anı son dakika. Bunun adı operasyondur. Larin, ceza alanı içinde Galatasaraylı defans oyuncusu tarafından çekiliyor. Forması uzuyor, çok net bir penaltı. Hadi hakem görmedi diyelim, VAR'da Türkiye'nin çok ciddi soru işaretli bir hakemi var; Yaşar Kemal Uğurlu... Uğurlu mu değil mi bilmem ama bana göre soru işareti. Bu pozisyon penaltı değilse penaltı nasıl olacak?"

     
  • 14
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: "Önder Hoca bir kez daha yanlış tercihleriyle sınıfta kaldı. Sonradan hatalarını değişliklerle düzeltti ve ikinci 45 dakikayı 1-0 kazandı ancak iş işten geçmişti."
  • 15
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    GÜNTEKİN ONAY: "Son 8 maçta sadece 2 galibiyet alan bir Beşiktaş var. Karaveli’nin başarılı olduğu yönünde bir algı yaratıldı ancak sonuçlar bunun aksini gösteriyor. Haftayı 8’inci kapatan Beşiktaş, ikinci Konya’nın da 10 puan gerisinde. Bitime 9 maç kala hedefsiz kaldılar."
  • 16
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    CEM DİZDAR: "Medyadaki ''yanlış ve geç oyuncu değiştirdi'' yazı ya da değerlendirmeleri Önder Karaveli'yi gereğinden fazla etkilemiş görünüyor. Bunu şunun için söylüyorum. Örneğin ilk 11'e Batshuayi/Larin ile başlasa ve skor aynı olsa 39'da bu ikiliyi Kenan ve Güven ile değiştirebilir miydi? Kendi adıma sanmam."
  • 17
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

    TURGAY DEMİR: "Batshuayi, Larin, Ghezzal, Teixeira'nın yapamadığını yaptı genç Kartal. Helal olsun. O zaman şunu sormak lazım ey Önder hoca; sen nasıl bir teknik adamsın ki, ilk onbire koyduğun beş oyuncu sapır sapır dökülürken kulübede oturttukların maçın şeklini, şemalini değiştiriyor? Bak Sevgili hocam, bu iş olmaz, sen bu yükü taşıyamıyorsun, senin vizyonun Kenan ve Necip'in ötesine geçemiyor, uzatma ve lütfen istifa et."
  • 18
    Spor yazarlarından Galatasaray karşısında Beşiktaş yorumları

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