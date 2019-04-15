FATİH ALTAYLI
"Takımından hakemine ne kadar iğrenç bir futbol alemine sahip olduğumuzu dünyaya göstermiş olduk. Bu rezilliği hakem diye sahaya sürmüşler. Ve bir daha da sürecekler. İlk yarıda Hasan Ali Kaldırım’ı attı. Baktı Fenerbahçe eksik kaldı, onun yerine kendi üzerine geçirdi Fenerbahçe formasını!"
"Ivır zıvır hataları saymıyorum bile. Ama Linnes’e yapılan hareket çok açık bir kırmızı kart. Hem de direkt kırmızı. Bu rezil ne yaptı? Hiç. VAR’a bile gitmedi. Niye çünkü gitse ve atmasa rezillik katmerlenecek. Nasıl olsa rezilim bari katmerli olmayayım dedi ve gitmedi."
"Ardından Onyekuru’ya yapılan faul. Çalmadı. Yetmedi, rakip gelip adamın kulağına tahrik edici laflar söyledi. Hakem döndü buna tepki gösteren adama Onyekuru’ya sarı kartı gösterdi."
"Orada başlayan pozisyon gidip gol oldu ama doğrudan olsa gam yemem. Golden önce Feghouli’ye faul var. Bariz, net açık. Onda da hakem kılığında dolaşan rezil VAR’a gitmedi. Çünkü gitse golü iptal edecek. Yer mi! Yemez. Yemez ise zaten ortaya böyle derbiler çıkar. Utanç derbileri."
MEHMET DEMİRKOL
"Fenerbahçe’nin golü öncesi Dirar’ın Feghouli’ye yaptığı harekette topa müdahele yok. Peki ayağa basma yok mu?"
"Ali Palabıyık yetenekli bir hakem olarak kendisini gösterdi. Ama çok düşünüyor. Hakemlik çok düşünülerek yapılacak bir meslek değil. Tıpkı gazetecilik gibi. İnce eleyip sık dokuyup fazla düşünmeden hızlı kararlar vermeniz gereken bir zanaat."
ERMAN TOROĞLU
"F.Bahçe Ali Palabıyık'ı istiyor, Cüneyt Çakır'ı istemiyordu. Neden istedikleri maçın sonunda anlaşıldı. Bakmayın siz 'Palabıyık'ı istemiyoruz' falan denmesine. Bunlar hep ters manyel!"
"Peki G.Saray hakemi de yenebilir miydi? Yenerdi. Biraz daha tempolu oynasaydı. Bence bu maçın 1-1'lik sonucuna atılacak başlık şu olmalı: Derbi hakem kararlarıyla 1-1 bitti!"
AHMET ÇAKAR
"Ali Palabıyık Türkiye'nin en korkak, en eyyamcı hakemi. Hasan Ali'ye önce kırmızı kart gösterecekti, cesaret edemedi, VAR yardımıyla oyundan attı. Karar doğru."
"Ama ikinci yarıda sarı kartlı Mehmet Topal'ın rakibinin göğsüne bir tekmesi var ki hiçbir şey yapmadı. Gördü ama cesaret edemedi."
"Ve belki de en büyük hatası, Eljif Elmas'ın golünden hemen önce Feghouli'ye yapılan çok açık bir faul var. VAR kendisini uyardı, dakikalarca konuştular ama VAR'a gitmedi. Çünkü biliyordu ki VAR'a gitse golü iptal edecekti, yüreği yetmedi."
LEVENT TÜZEMEN
"Palabıyık, bariz gol şansından dolayı Diagne'yi düşüren Hasan Ali'yi bile VAR'la oyundan atabildi."
"Palabıyık, Onyekuru'nun ayağına basan Skrtel'e ve Dirar'ın Feghouli'ye yaptığı faule bilerek kayıtsız kaldı. Çünkü amacı, F.Bahçe'den tepki çekmemekti."
ŞANSAL BÜYÜKA
"Fenerbahçe golünde Feghouli‘ye faul var mıydı. Bana göre vardı. Ama VAR 'yok' dedi..."
"Hakimin verdiği kararın temyizi var, VAR’ın verdiği kararın temyizi yok. VAR buna nasıl faul demedi, açıkçası şaşırdım..."
SERDAR ALİ ÇELİKLER
"Derbilere yabancı hakem şart. Bizim hakemler bu işi kıvıramıyor. Ali Palabıyık yerine yabancı hakem olsa Belhanda 2. sarı karttan atılabilirdi."
"Hasan Ali doğrudan kırmızı kart ile atılırdı. Ama sarı kart vermişse de kararının arkasında durup VAR'a gitmezdi."
"Mehmet Topal 2 kere atılırdı. Tolgay sarı buçuk'tan kırmızı görebilirdi. F.Bahçe'nin golünden önce faul verilirdi."
"Palabıyık berbat bir maç yönetti, VAR hakemi Bülent Yıldırım da tüy dikti."
ABDÜLKERİM DURMAZ
"Hakem öyle yaptı, böyle yaptı bunları bir geçecekler! Golden önce faul var mı? Evet var, doğru. Bir de ne var Mehmet Topal'ın pozisyonu var. Bu da tamam, atılmalıydı."
"Bu pozisyonları bu kadar izleyip de söylüyorsunuz peki 19. dakikada Belhanda'nın sarı kartı var, Serdar'ın bileğine basıyor ama hakem es geçiyor. Belhanda yerde dönüyor! Bu pozisyonu neden kimse konuşmuyor, çıkın konuşun! Fenerbahçe'ye karşı Türkiye'de bir oyun oynanıyor!
BÜNYAMİN GEZER
"Ali Palabıyık, Belhanda'ya niye sarı verdi anlamadım. Sert hareket yok. Kontrolsüz giriş yok. Faul sadece bu. Böyle bir derbi maça bu sarı kartla başlanmaz."
"İkinci sarı kartı gerektirecek kontrolsüz giriş, hadise yok. Onun için Semih Özsoy'un Belhanda ile 19. dakikada dediği pozisyonda sarı karta gerek yok."
"Mehmet Topal'ın Linnes'e yaptığı hareket de sarı kart kesinlikle göstermeliydi. Sarı kart %100 olması gerekliydi. İkinci sarıdan atılmalıydı. Ancak ikinci sarıdan VAR devreye girmez. O yüzden devreye girmedi."
"Dirar'ın hareketine bakın. Hareket topa diyor. Topla teması yok. Fenerbahçe'nin golünden önce net bir şekilde faul var. VAR golü iptal etmeliydi."
RIDVAN DİLMEN
"Mehmet Topal atılmalıydı. Eljif Elmas'ın golünden önce faul var."
"Hasan Ali’nin pozisyonun hakem ilk önce elini arkaya götürdü ama sonra sarı verdi. Bülent Yıldırım da söyleyince kırmızı çıktı. Ali Palabıyık’ın aklı orada kaldı."
"Ardından sarısı olan Mehmet Topal’ın Linnes’e yaptığı harekette kart çıkaramadı. Bu maç TT Arena’da olsaydı bu golü verir miydi? Vermezdi. Mehmet Topal’ı atar mıydı? Atardı."
"'Hakem insandır' böyle bir şey yok! Sen gördüğünü çal yeter. Ali Palabıyık’ı ben gördüğünü çalan, etki altında kalmayan bir hakem sanıyordum. Bugün skora göre maç yönetti."
DENİZ ÇOBAN
"Mehmet Topal kırmızı kart görmeliydi. Dirar'ın Feghouli'ye hareketi de faul."
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