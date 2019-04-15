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"Ivır zıvır hataları saymıyorum bile. Ama Linnes’e yapılan hareket çok açık bir kırmızı kart. Hem de direkt kırmızı. Bu rezil ne yaptı? Hiç. VAR’a bile gitmedi. Niye çünkü gitse ve atmasa rezillik katmerlenecek. Nasıl olsa rezilim bari katmerli olmayayım dedi ve gitmedi."