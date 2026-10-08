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        Haberler Spor Futbol 1. Lig 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol 1. Lig'de 9. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte 1. Lig'de haftanın hakemleri!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen

        17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler

        20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu

        20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

        10 Ekim Cumartesi:

        13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin

        16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner

        19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu

        19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

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        11 Ekim Pazar:

        16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz

        19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail

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        #1. Lig
        #hakem
        #haftanın hakemleri
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