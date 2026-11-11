Türk basketbolunun önemli başarılarına imza atan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 72 yıllık tarihinde büyük başarılara imza attı. Müzesinde çok sayıda kupası bulunan sarı-lacivertliler, 3 kez EuroLeague, 3 kez Avrupa Süper Kupası, 20 kez lig şampiyonluğu, 15 kez Türkiye Kupası ve 14 kez Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırmayı başardı.

HT Spor'dan Gamze Ünlü'nün derlediği haberde; 2022-2023 sezonunda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe, 2023-24 2025-26 sezonlarında da zafere uzanmayı başardı.

1999'dan bu yana ligde 20 şampiyonluk kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, son yıllarda yakaladığı jenerasyonlar ile büyük başarılar elde etti.

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🟡🔵 28 Kupalık Bir Fenerbahçe Hikayesi



🔹 Bir müzeye kaç şampiyonluk sığar ?

🔹 Kupaların ardında 72 yıllık tarih

🔹 Rakipler değişti, şampiyonluk geleneği değişmedi

🔹 Şampiyonluk geleneğinin yeni nesli



🏀 1954 yılında kurulan Fenerbahçe Kadın Basketbol… pic.twitter.com/lFTdj8P21M — HT Spor (@HTSpor) November 11, 2026

Bu başarıların mimarlarından birisi de Olcay Çakır Turgut oldu. 33 yaşındaki deneyimli oyun kurucu, sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar 28 kupa kaldırmayı başararak Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırdı.