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        Haberler Spor Basketbol STBL Kadınlar EuroLeague 72 yılda gelen 55 kupa! Kadın basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe

        72 yılda gelen 55 kupa! Kadın basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe

        Kadın basketbolunun lokomotifi olan Fenerbahçe, tarihinde yakaladığı başarılarla dikkat çekiyor. 72 yıllık tarihinde 55 kupa kazanan sarı-lacivertliler, asıl başarıya 1999'dan sonra ulaşmaya başladı. Olcay Çakır Turgut, kaldırdığı 28 kupa ile birlikte Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        Kadın basketbolunun lokomotifi Fenerbahçe!

        Türk basketbolunun önemli başarılarına imza atan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 72 yıllık tarihinde büyük başarılara imza attı. Müzesinde çok sayıda kupası bulunan sarı-lacivertliler, 3 kez EuroLeague, 3 kez Avrupa Süper Kupası, 20 kez lig şampiyonluğu, 15 kez Türkiye Kupası ve 14 kez Cumhurbaşkanlığı kupası kaldırmayı başardı.

        HT Spor'dan Gamze Ünlü'nün derlediği haberde; 2022-2023 sezonunda ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe, 2023-24 2025-26 sezonlarında da zafere uzanmayı başardı.

        1999'dan bu yana ligde 20 şampiyonluk kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, son yıllarda yakaladığı jenerasyonlar ile büyük başarılar elde etti.

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        Bu başarıların mimarlarından birisi de Olcay Çakır Turgut oldu. 33 yaşındaki deneyimli oyun kurucu, sarı-lacivertli forma ile bugüne kadar 28 kupa kaldırmayı başararak Fenerbahçe tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

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