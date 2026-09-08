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        Haberler Spor Voleybol 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

        A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın kadrosu açıklandı

        TVF, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı!

        2026 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele olacak olan A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın kadrosu duyuruldu.

        Ay-yıldızlıların, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

        Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

        Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

        Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

        Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

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        Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

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        #A Milli Erkek Voleybol Takımı
        #Filenin Efeleri
        #Avrupa Şampiyonası
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