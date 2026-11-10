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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarına devam etti!

        A Milli Futbol Takımı, Belçika maçının hazırlıklarına devam etti!

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ayrıca idmanda saha kenarına taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısında gösterilen direktifleri, bir kez daha sahada futbolculara anlık olarak aktarmak amacıyla LED ekran yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Milliler, Belçika maçı hazırlıklarına devam etti!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile 12 Kasım Perşembe günü karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

        Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık tutulan antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapıldı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir süre 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan ay-yıldızlılar, basına kapalı bölümde ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

        Tedavisi süren Aral Şimşir bireysel programı çerçevesinde çalışırken, antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.

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        Öte yandan taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısındaki direktiflerin futbolculara anlık olarak aktarılması amacıyla sahaya LED ekran kuruldu.

        Milliler, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla Belçika maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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        #Milli Takım
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