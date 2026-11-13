A Milli Futbol Takımı, Fransa maçının hazırlıklarına başladı!
A Milli Futbol Takımı, Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla başladı.
Giriş: 13 Kasım 2026 - 16:51 Güncelleme:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son haftasında 15 Kasım Pazar günü Fransa ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman, sürat, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından çift kale taktik oyunuyla sona erdi.
Dün oynanan Belçika maçında belirli sürenin üzerinde forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.
Ayrıca A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray, antrenmanı izledi.
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