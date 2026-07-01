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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı, Kocaeli ve Bursa'da sahne alacak

        A Milli Futbol Takımı, Kocaeli ve Bursa'da sahne alacak

        A Milli Futbol Takımımız'ın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk 4 maçın stadyumları belli oldu. Bizim Çocuklar, Fransa mücadelesini Kocaeli'de, İtalya karşılaşmasını ise Bursa'da oynayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Milliler, Kocaeli ve Bursa'da sahne alacak

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026/27 sezonunda tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Futbol Takımımız'ın, gruptaki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile eylül/ekim döneminde oynayacağı maçların stadyumları belli oldu.

        FIFA'nın Uluslararası Maç Takvimi'nde yapmış olduğu değişiklikle, 21 Eylül - 6 Ekim aralığındaki milli maç döneminde 4 karşılaşma oynayacak Ay-Yıldızlılar, ilk iki müsabakasında rakiplerini kendi sahasında ağırlayacak, son iki maçında ise deplasmana gidecek.

        FRANSA İLE KOCAELİ'DE, İTALYA İLE BURSA'DA

        A Millî Takımımız, ilk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda; ikinci maçını 28 Eylül Pazartesi günü Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde İtalya ile oynayacak.

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        Ay-Yıldızlılar, 2 Ekim Cuma günü Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda Belçika, 5 Ekim Pazartesi günü de Bologna şehrindeki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşılaşacak. Dört karşılaşma da TSİ 21.45'te başlayacak.

        Kocaeli Stadyumu, son olarak Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynadığı karşılaşmaya ev sahipliği yapmış, A Millî Takımımız sahadan 4-1 galip ayrılmıştı.

        A Millî Takım, Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi'nde oynadığı son müsabakada, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 2-0 yenmişti.

        Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu da İtalya ile Türkiye arasında 2024 Avrupa Şampiyonası öncesinde oynanan özel maça ev sahipliği yapmış, müsabaka golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

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