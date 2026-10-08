Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Ali Fuat Diriker son yolculuğuna uğurlandı!

        Ali Fuat Diriker son yolculuğuna uğurlandı!

        Galatasaray Spor Kulübü'nün vefat eden en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 14:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Fuat Diriker son yolculuğuna uğurlandı!

        Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü’nün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için ilk olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta tören düzenlendi.

        Daha sonra merhum Diriker için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ali Fuat Diriker'in naaşı namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

        Cenazeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, eski yönetim kurulu üyeleri, Ali Fuat Diriker'in ailesi ve yakınları katıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #galatasaray
        #vefat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü