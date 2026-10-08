Ali Fuat Diriker son yolculuğuna uğurlandı!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray Spor Kulübü’nün en kıdemli üyesi Ali Fuat Diriker için ilk olarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta tören düzenlendi.

Daha sonra merhum Diriker için Levent Barbaros Hayreddin Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ali Fuat Diriker'in naaşı namazın ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü.

Cenazeye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, eski yönetim kurulu üyeleri, Ali Fuat Diriker'in ailesi ve yakınları katıldı.