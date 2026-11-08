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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün performansı Houston'a yetmedi!

        Alperen Şengün'ün performansı Houston'a yetmedi!

        NBA'de Houston Rockets, Phoenix Suns'a 102-99 mağlup oldu. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün 15 sayılık performansı Houston'a yetmedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:07 Güncelleme:
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        Alperen'in performansı yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 15 sayıyla oynadığı maçta Phoenix Suns'a 102-99 yenildi.

        Rockets'ın Mortgage Matchup Center'da Suns'a mağlup olduğu karşılaşmada yaklaşık 32 dakika süre alan Alperen Şengün, 15 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.

        Sezonun üçüncü yenilgisini yaşayan Rockets'ta Kevin Durant 21 ve Amen Thompson 17 sayı kaydetti.

        Üçüncü galibiyetini alan ev sahibi Suns'ta ise Devin Booker 24 ve Jalen Green 16 sayı attı.

        STEPHEN CURRY'DEN 41 SAYI

        Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Orlando Magic'i uzatmada 126-119 yendi.

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        Tamamı üst üste olmak üzere 7 galibiyete ulaşan Warriors'ta Stephen Curry 41 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Yaxel Lendeborg 23 sayı, 8 ribaunt üretti.

        Peş peşe 4, sezonun 7. mağlubiyetini yaşayan Magic'te ise Franz Wagner 30, Tristan da Silva ve Wendell Carter Jr 19'ar sayı buldu.

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        #Houston Rockets
        #Alperen Şengün
        #NBA
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