Aston Villalı futbolcu Matty Cash, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçın kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Bodymoor Heath Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Cash, Fenerbahçe'nin hep zirveye oynayan zor bir ekip olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertlilerin çok iyi bir taraftara sahip olduğunu aktaran Matty Cash, "Fenerbahçe taraftarı çok ses çıkaran bir taraftar. Bunu Türkiye'ye gittiğimizde fark ettik. Zorlandık ama baş etmeyi başardık. Atmosfer iyi olunca maç daha iyi oluyor. Bizim amacımız maça odaklanmak. Fenerbahçe her zaman bizi zorlayan, lig içinde hep üstlerde yer almış bir takım. Yarın zor bir maç, zor bir test olacak. Kendi sahamızda daha iyi bir forma ulaşamaya çalıştığımız için önemli bir test içinde olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe futbolcusu Mason Greenwood'un genç yaşında İngiltere'de önemli işlere imza attığını aktaran Cash, "Kendisi birkaç sene önce Manchester United ve İngiltere için en iyi oyunculardandı. İngiltere'ye gelecek, kendini kanıtlamak isteyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde birkaç sene önce önemli bir deneyim yaşadıklarını hatırlatan tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:

"Sezona başlangıcımız umduğumuz kadar iyi değildi ama birçok oyuncu ayrıldı ve yeni gelen oyuncular oldu. Bunlar zaman alan şeyler. Bahane yaratmıyoruz ama oyuncular birbirini tanıyor. Bütün takıma bakacak olursak bu değişiklikle bağların güçlenmesi zaman alacak. İyi bir kalitemiz var ve iyi bir yerde olacağımız yüzde 100. Umuyoruz daha iyiye doğru gideceğiz."

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Kendi sahalarında galibiyete ihtiyaç duyduklarını aktaran Matty Cash, "Kendi sahamız çok önemli ve büyük bir fırsat. Geçen sene sahamızda Avrupa'da hiç kaybetmeden devam ettik. Yine o seviyeye dönmek istiyoruz. Kendi sahanızda baskın olabiliyorsanız deplasmanda da bunu yapabiliyorsunuz. Yarın da çok büyük bir maç olacak. Test olacak. Bizim koyduğumuz standardın yüksekliği de bu." diye konuştu.