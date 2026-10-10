Augsburg: 2 - Bayern Münih: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Augsburg'la 2-2 berabere kaldı. Robin Fellhauer ile Rodrigo Ribeiro'nun gollerine engel olamayan Bayern Münih, Bavyera derbisinde sahadan beraberlikle ayrıldı ve haftayı 11 puanla tamamladı. Augsburg ise puanını 8'e çıkardı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 19:02 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, Bavyera derbisinde Augsburg'a konuk oldu. Augsburg'un ev sahipliğinde oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
BAYERN MUNIH OFSAYTLERE TAKILDI
Manuel Neuer'in büyük hatası sonrası Augsburg, 5. saniyede Robin Fellhauer ile öne geçti. Bayern Münih, tarihinin en erken golünü yedi.
Bayern Münih, 55. dakikada Ismail Saibari ile eşitliği sağladı.
Augsburg, 64. dakikada Rodrigo Ribeiro ile Bavyera derbisinde yine öne geçti. Bayern, Nathaniel Brown ile 80. dakikada bir kez daha eşitliği sağladı.
Bayern'in maçta bulduğu 4 gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
PUAN DURUMU
Bu sonucun ardından Bayern Münih'in puanı 11, Augsburg'un ise 8 oldu.
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Bayern Münih, gelecek hafta RB Leipzig'i konuk edecek. Augsburg ise Elversberg deplasmanına gidecek.
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