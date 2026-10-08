Ayhancan Güven IGTC sezonun final ayağında piste çıkıyor
Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat'te Milli otomobil sporcumuz Ayhancan Güven mücadele edecek.
Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, ABD'de Intercontinental GT Challenge (IGTC) sezonunun final ayağı Indy 8 Saat'te mücadele edecek.
Geride kalan hafta sonu GT World Challenge Asya kapsamında Çin'de Pekin Sokak Pisti'nde yarışan Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, 9-11 Ekim tarihlerinde ABD'de dünyanın köklü motor sporları merkezlerinden Indianapolis Motor Speedway'de gerçekleştirilecek Indy 8 Saat organizasyonunda GMG Racing adına Pro-Am kategorisinde mücadele verecek.
Ayhancan, 32 numaralı araçta İtalyan sürücü Riccardo Pera ve ABD'li pilot Kyle Washington ile direksiyonu paylaşacak.
Milli otomobil sporcusu, ABD'de yarın TSİ 02.00'de antrenman turlarına, aynı gün TSİ 22.35'te sıralama turlarına, ardından da TSİ 23.59'da "pole shootout"a çıkacak.
Ayhancan Güven, Riccardo Pera ve Kyle Washington'ın birlikte mücadele edeceği 8 saatlik ana yarış, 10 Ekim Cumartesi günü TSİ 19.30'da başlayacak.