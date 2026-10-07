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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Balkan Botevgrad: 60 - Bahçeşehir Koleji: 101 | MAÇ SONUCU

        Balkan Botevgrad: 60 - Bahçeşehir Koleji: 101 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın (EuroCup) ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji'nden 2'de 2!

        Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Bulgaristan'ın Balkan Botevgrad ekibini deplasmanda 101-60 mağlup etti.

        Bahçeşehir Koleji bu sonuçla D Grubu'ndaki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.

        Salon: Botevgrad Arena

        Hakemler: Joseph Bissang (Fransa), Robert Vyklicky (Çekya), Karol Kowalski (Polonya)

        Balkan Botevgrad: Okwera, Edge 11, Stoimenov 7, McCoy, Mathon 2, Ducas, Ivanov 8, Chomche 9, Toshkov 11, Sotirov 10, Melikyan 2, Spirov

        Bahçeşehir Koleji: Flynn 12, Mike 14, Cavanaugh 12, Williams 10, Kenan Sipahi 11, Avramovic 15, İsmet Akpınar 4, Inglis 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka 2

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        1. Periyot: 16-24

        Devre: 21-53

        3. Periyot: 41-82

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