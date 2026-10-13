Bandırmaspor: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:37 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Konuk takımın golünü 66. dakikada Cihat Çelik kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 83. dakikada Enes Aydın'la karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor 14 puana yükseldi. Son 4 maçından 3'ünde beraberlikle ayrılan Sivasspor ise 12 puana ulaştı.
Ligin 11. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.
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