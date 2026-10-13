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        Bandırmaspor: 1 - Sivasspor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Bandırmaspor sahasında Ekenler Beton Sivasspor'u ağırladı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 16:37 Güncelleme:
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        Bandırma ile Sivas yenişemedi!

        Trendyol 1. Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor ile Ekenler Beton Sivasspor kozlarını paylaştı. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Konuk takımın golünü 66. dakikada Cihat Çelik kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 83. dakikada Enes Aydın'la karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Bandırmaspor 14 puana yükseldi. Son 4 maçından 3'ünde beraberlikle ayrılan Sivasspor ise 12 puana ulaştı.

        Ligin 11. haftasında Bandırmaspor deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.

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        #Bandırmaspor
        #SİVASSPOR
        #1. Lig
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