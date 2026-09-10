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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe Bartuğ Elmaz: Galibiyeti kaçırdık

        Bartuğ Elmaz: Galibiyeti kaçırdık

        Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Bartuğ Elmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 1-1 biten Roma mücadelesinin ardından konuştu. Galibiyeti kaçırdıklarını belirten Elmaz, "Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Galibiyeti kaçırdık ama 1 puan da önemli. Önümüzdeki lig maçına bakacağız ve hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        "Galibiyeti kaçırdık"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Roma'yla 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin oyuncularından Bartuğ Elmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "İSMAİL HOCAMA TEŞEKKÜR EDERİM"

        Bartuğ Elmaz, "Öncelikle bu kadar büyük bir maçta bana şans verdiği için İsmail Hocama teşekkür ediyorum. Bana güvendi, ben o güvenini boşa çıkarmamak için elimden geleni yaptım. Rakibimizi çok iyi analiz ettik. Ona göre çalışmalar yaptık. Bugün de en iyi şekilde sahaya yansıttık. Kazanabilirdik, beraberlik de kötü değil. Puanlar çok önemli Şampiyonlar Ligi'nde. Puan aldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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        "GALİBİYETİ KAÇIRDIK"

        Karşılaşmanın ikinci yarısında İsmail Kartal'ın verdiği taktiklere göre hareket ettiklerini belirten Bartuğ, galibiyeti kaçırdıklarını ancak alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

        Bartuğ Elmaz, "İlk yarıya göre İsmail Hoca taktikleri verdi, ikinci devre ona göre sahaya çıktık. Galibiyeti kaçırdık ama 1 puan da önemli. Önümüzdeki lig maçına bakacağız ve hazırlanacağız." dedi.

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        #fenerbahçe
        #Bartuğ Elmaz
        #şampiyonlar ligi
        #Roma
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