Trendyol Süper Lig’in 12’nci haftasında İstanbul Başakşehir FK, sahasında Çorum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetti. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Hüseyin Aylak yaptı.

Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul Başakşehir FK , Çorum FK karşısında sahaya; Muhammed Şengezer, Saba Kharebashvili, Jerome Opoku, Emin Bayram, Michal Karbownik, Jakub Kaluzinski, Olivier Kemen, Ivan Brnic, Andreas Skov Olsen, Eldor Shomurodov ve Davie Selke ilk 11’iyle çıktı.

Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK ise mücadeleye; Erhan Erentürk, Alexandre Penetra, Çağlar Söyüncü, Hrvoje Smolcic, Andrei Borza, Ylber Ramadani, Mohamed Diomande, Göktan Gürpüz, Alexandros Kyziridis, Markus Karlsbakk ve Jesus Ramirez ilk 11’iyle başladı.

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18’inci dakikada Başakşehir’de Emin Bayram, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Sedyeyle saha dışına alınan Bayram, karşılaşmadan çıkmak zorunda kaldı.

29’uncu dakikada Çorum FK’nın kontra atağında Smolcic’in orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Ramirez, rakip yarı saha boyunca topu sürdü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ramirez, aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

31’inci dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Selke’nin kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle bitti.

52’nci dakikada sağ kanattan yapılan ortada iyi yükselen Selke’nin kafa vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.

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55’inci dakikada Kharebashvili’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutta top az farkla dışarı çıktı.

68’inci dakikada Borza’nın sol kanattan yaptığı ortada Mahmic, topu ağlara gönderdi: 0-2.

74’üncü dakikada Umut Bozok’un ceza sahası yayı gerisinden verdiği pasla çaprazdan ceza sahasına giren Brnic’in vuruşunda top direkten döndü.

77’nci dakikada sol kanatta topla buluşan Shomurodov’un ortasında top savunmadan döndü. Seken topu göğsüyle kontrol eden Shomurodov, çok uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

82’nci dakikada Onur Bulut’un sağ kanattan yaptığı ortada arka direkte yükselen Bertuğ Yıldırım, kafa vuruşuyla topu kalenin sağından ağlara gönderdi: 2-2.

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87’nci dakikada Brnic’in sol kanattan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde yükselen Bertuğ Yıldırım, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 3-2.

90+1’inci dakikada Karbownik’in sol kanattan verdiği pasla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ Yıldırım, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 4-2.

Maç İstanbul Başakşehir FK'nın 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

BERTUĞ YILDIRIM’DAN HAT-TRICK

Başakşehir’de 69’uncu dakikada oyuna dahil olan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın 90+1’inci dakikasında hat-trick yaparak takımının geri dönüşünde önemli rol oynadı. Süper Lig’in 12’nci haftası öncesinde bu sezon golü bulunmayan 24 yaşındaki futbolcu, Çorum FK karşısında attığı 3 golle takımına galibiyeti getiren isim oldu.