Avukatı başını taşla ezerek öldüren sanıktan 'kaza' savunması

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30), "Aklım yerinde değildi. Kazaydı. Hayatımı mahvettim" dedi. Duruşmada öldürülen Avukat Aydın'ın olay yeri inceleme tarafından çekilen gö... Daha Fazla Göster İZMİR'in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Ali Aydın'ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik (30), "Aklım yerinde değildi. Kazaydı. Hayatımı mahvettim" dedi. Duruşmada öldürülen Avukat Aydın'ın olay yeri inceleme tarafından çekilen görüntüleri gösterilirken sanık Erik, video gösterimi tamamlanana kadar başını öne eğdi ve ekrana bakmadı. (DHA) Daha Az Göster