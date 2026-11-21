Ameliyat olan Harry Kane 3 ay sahalardan uzak kalacak!
Bundesliga'da oynanan Bayern Münih - Köln maçında sakatlık yaşayan İngiliz golcü Harry Kane ameliyat oldu. Deneyimli santrfor sahalardan 3 ay uzak kalacak.
Bayern Münih'in evinde Köln ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Harry Kane, ikili mücadelenin ardından yaşadığı sakatlık sonrası maça devam edemedi.
Alman devinin Sportif Direktörü Max Eberl, maçın ardından Kane'in ayak bileğindeki sindezmoz bağının yırtıldığını ve sahalardan 3 ay uzak kalacağını açıkladı.
Bayern Münih cephesi, İngiliz golcünün ameliyat olduğunu aktardı.
"DİNÇ VE HAZIR BİR ŞEKİLDE DÖNECEĞİM"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Harry Kane, "Hayatın inişleri ve çıkışları... Bu sakatlığı yaşadığım için elbette çok üzgünüm ancak sezonun en kritik dönemine dinç ve hazır bir şekilde döneceğim. Bir arkadaşımın dediği gibi, 'Zor zamanlar geçer, güçlü insanlar kalır.'" ifadelerini kullandı.
PERFORMANSI
Bu sezon Bayern Münih formasıyla 16 maça çıkan İngiliz golcü, 10 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.