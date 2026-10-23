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        Haberler Spor Futbol Almanya Bayern Münih'in teknik direktörü Kompany hastaneye kaldırıldı!

        Bayern Münih'in teknik direktörü Kompany hastaneye kaldırıldı!

        Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Alman kulübü, Belçikalı hocanın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 20:03 Güncelleme:
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        B.Münih'in hocası hastaneye kaldırıldı!

        Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany hastaneye kaldırıldı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Kompany'nin altyapı takımının antrenmanını takip ettiği sırada fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü ve burada detaylı sağlık kontrollerinden geçirildiği belirtildi.

        Açıklamada, Belçikalı teknik adamın tıbbi gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

        Geçen hafta viral bir enfeksiyona yakalanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, takımının pazartesi ve salı günkü antrenmanlara katılamamıştı.

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        #Vincent Kompany
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