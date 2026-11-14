Berke Özer: Tekrardan bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki 6’ncı maçında yarın 22.45’te Bordeaux kentinde Fransa’nın konuğu olacak.

Mücadele öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın file bekçisi Berke Özer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TEKRAR BU TAKIMIN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Milli takıma dönmekten duyduğu büyük mutluluğu dile getiren Berke Özer, “Burada olduğum için çok mutluyum. Tekrardan bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. Sergen hocamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu şansı bana tekrar verdiği için. Kendisiyle ilk günden beri iletişim halindeydik. Bana olan desteğini her zaman gösterdi. Bu süreçte de yanımda oldu. Bizlere düşen de elimizden geldiğince bu forma için mücadele etmek ve ne gerekiyorsa yapmaktır. Tekrardan arkadaşlarımla bu bayrağa hizmet edecek olmaktan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

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"ELİMİZDEN NE GELİYORSA ÜLKEMİZİ GURURLANDIRMAK İÇİN SAHAYA ÇIKIP MÜCADELE EDECEĞİZ"

Fransa karşılaşmasının çok önemli ve zorlu geçeceğini belirten milli kaleci Berke Özer, “Çok önemli bir maç. Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. En yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bizim için de değiştirmek ve geliştirmek istediğimiz birçok nokta var saha içinde. Bu konularda da çalıştık. Çok uzun bir zamanımız olmasa bile en azından mental anlamda daha iyi bir duruma gelebilmek için ilk günden bu yana hem toplantılarla hem bire bir özel görüşmeleriyle iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Yarın da her maç olduğu gibi elimizden ne geliyorsa ülkemizi gururlandırmak için sahaya çıkıp mücadele edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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"ZAMAN İÇERİSİNDE ÇOK DAHA FARKLI NOKTAYA GELEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uzun süredir birlikte oynayan iskelet kadronun büyük bir avantaj olduğunu belirten 26 yaşındaki file bekçisi, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok uzun zamandır bir arada oynayan bir grup var burada. Bu tür dönemlerde bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesin güveni tam takımda. Baktığınız zaman oynadığımız takımlar maçların kalitesi açısından çok kolay maçlar değildi. Hocamız da geldiği ilk günden beri hem saha içi ama aynı zamanda saha dışında da birçok noktaya değindi. Birçok noktaya dokundu. Hem oyuncuların öz güveni hem motivasyonu hem milli forma altında göstermemiz gereken bazı şeyleri bizlerle paylaştı. Hep birlikte zaman içerisinde çok daha farklı noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Oyuncuların bir arada oynamasının da bu konuda bize artı sağlayacağını düşünüyorum. Bu tarz dönemlerde en azından. Kimsenin de birbirinden şüphesi yok. Herkesin birbirine güveni tam. Sonuçlar ne olursa olsun biz hep bir aradayız. İnşallah da önümüzdeki dönemde de bunu tüm ülkeye göstermek istiyoruz.

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"FRANSA’YA GELDİĞİM ZAMANKİ DÖNEMDEN BUGÜN ARASINDA ÇOK BÜYÜK FARKLILIKLAR VAR"

Fransa'da mutlu olduğunu ve ülkenin kültürüne tamamen uyum sağladığını belirten milli kaleci Berke Özer, “Bu ligi tanıyorum. Bu ligde oynuyorum. Çok mutlu olduğum bir ülke. Çok da keyif alarak oynadığım bir takım var. Geldiğim ilk günden beri bu desteği hem kulübümde hem ülkede sonuna kadar hissettim. Geldiğim zamanki dönemden bugün arasında çok büyük farklılıklar var. Hem bir oyuncu olarak hem de bir insan olarak. Buraya adapte oldum ve buranın kültürüne uyum sağladım. Bence en önemli nokta buydu. Saha içine belli bir yere kadar adapte olabiliyorsunuz. Seviyenizi getirebiliyorsunuz ama saha dışında da buradaki kültüre ve hayata adapte olabilmek yabancı bir oyuncu için en zor kısımlardan biriydi. Bunu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Fransa’daki hayatımdan da kulübümden de çok keyif alarak, futbolun keyfini çıkararak oynuyorum. Bu konuda da çok mutluyum” dedi.

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"SAHADA O MÜCADELEYİ GÖSTEREREK ONLARI DURDURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Fransa'nın son dönemdeki sonuçlarının kendi yaklaşımlarını değiştirmediğini vurgulayan Berke Özer, “Fransa’nın kaybetmiş olması onların nasıl bir takım olduğu gerçeğini değiştirmez. Çok büyük oyunculara ve yıldızlara sahipler. Çok büyük yıldızların olduğu yerde zaman zaman bu tarz problemler ve ufak krizler olabiliyor. Sonuç olarak biz onlara sonuna kadar saygılıyız. Ne gerekiyorsa sahada biz de Türk Milli Takımı olarak elimizden geldiği kadar sonuna kadar mücadele etmek istiyoruz. Mbappe dünyanın en büyük futbolcularından. Olise de aynı şekilde. Çok formda olduğu dönemlerden geçiyoruz. Biz de kendimize sonuna kadar güveniyoruz. Sahada o mücadeleyi göstererek onları durdurmak için her şeyi yapacağız. Fransa’nın son maçını kaybetmesi veya içerideki durumları bizi çok fazla etkilemiyor. Biz her rakibe karşı olduğu gibi onlara da aynı saygıyı gösterip sahada en iyi şekilde mücadele etmek istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.