Beşiktaş'a sürpriz orta saha: Davy Gui!
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başlarken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Portekiz basını, siyah-beyazlıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Davy Gui'yi kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
Süper Lig'de ilk 11 hafta sonunda zirvenin 6 puan gerisinde yer alan Beşiktaş, ara transfer çalışmalarına başladı.
Ocak ayında orta sahasını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Portekiz ekibi Alverca'da forma giyen Davy Gui'yi yeniden gündemine aldı.
Siyah-beyazlıların, yaz transfer döneminde de gündemine gelen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha için ocak ayında girişimlere başlayacağı kaydedildi.
SERBEST KALMA BEDELİ 6 MİLYON EURO
Alverca forması giyen Davy Gui'nin sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro olduğu, Beşiktaş'ın bu maddeyi kullanarak transferi gerçekleştirebileceği ifade edildi.
Profesyonel kariyerinde toplam 69 maça çıkan genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
DAVY GUI KİMDİR?
Futbol kariyerine ülkesi Fildişi Sahili'nde başlayan ve sonrasında Fransa'da Dijon akademisine geçen Davy Gui, 2025'te A takıma yükseldi. Aynı yıl Alverca'ya imza atan genç orta saha, bu yıl 11 maçta süre alırken gol veya asist kaydedemedi. Davy Gui, eylül ayında kulübüyle 2030'a kadar geçerli olacak yeni bir sözleşme imzalamıştı.