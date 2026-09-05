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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu: Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür!

        Kerem Aktürkoğlu: Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbinin ardından sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğunu belirti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:20 Güncelleme:
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        "Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür"

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Dev derbinin ardından sarı-lacivertli ekipte Kerem Aktürkoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

        İŞTE KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SÖZLERİ:

        "Üzücü bir mağlubiyet aldık kendi evimizde. Taraftarımızla birlikte güzel bir galibiyet almak istiyorduk. Hoş olmadı, üzücü. Taraftarımıza istediği galibiyeti veremedik. Güzel oynamadık."

        "PENALTI POZİSYONUMU TÜM TÜRKİYE GÖRMÜŞTÜR"

        "Dört hafta oldu galiba, dört haftadır Süper Lig'de hakemleri konuşuyoruz. Penaltı pozisyonumu tüm Türkiye görmüştür, kendisi görmediğini söyledi. VAR'dan gelen bilgi topun dışarıda olduğu. Ben tekrarına baktım, içeride."

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        "BAZI ŞEYLER MİDE BULANDIRDI"

        "Bize karşı bir şeyler farklı yorumlanıyor. Yoruldum. Söz verdim kendime, saha içinde kalacağım dedim. Bazı şeylerden yoruldum, bazı şeyler mide bulandırdı. Tamam kötü oynayabiliriz. Hakemin işi gördüğünü verecek! Görmedim, önümde adam vardı diyor. Bu nasıl bahane, nasıl mazeret anlamadım. Göreceksin. Takımım penaltı kazanacaktı, belki 2-2 olacak, 3-2 olacaktı coşkuyla.

        "HER HAFTA HAKEM KONUŞUYORUZ"

        Gençlerbirliği maçında da aynı şey. 2 penaltı verilmedi. Burada verilmedi. Bazı şeyler değişecek diye umut ediyorum ama olmuyor. Her hafta hakem konuşuyoruz, yazık! Galibiyetleri konuşalım, tebrik etmesini de biliriz. Hakkımız yendi, savunacağız. Bugün ben doldum. Bu nasıl değişecekse değişsin. Bizim, kimsenin hakkı yenmesin. Adil bir futbol olsun. Herkese eşit şartlarda karar verilsin. Ondan sonra ne olursa olsun. Ortada bir adil şey yok. Kötü oynadığın maçta da kazanabilirsin. Bir şeylere artık dur denmesi lazım!"

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        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #Kerem Aktürkoğlu
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