Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçını Morten Krogh yönetecek
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 26 Kasım Perşembe akşamı oynayacağı Hapoel Beer Sheva maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
Giriş: 24 Kasım 2026 - 12:21 Güncelleme:
eşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edeceği maçta Danimarkalı hakem Morten Krogh düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre 26 Kasım Perşembe günü, TSİ 20.45'te Batumi Dinamo Stadı'nda oynanacak müsabakada Krogh'un yardımcılıklarını Danimarkalı Victor Skytte ile Steffen Bramsen yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Almanya Futbol Federasyonundan Jacob Karlsen olacak.
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