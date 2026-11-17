Beşiktaş'ın EuroLeague'de konuğu Real Madrid!
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 10:10 Güncelleme:
Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 12. haftasında yarın İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa Ligi'nde çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, 13. sırada yer alıyor.
İspanya ekibi ise 7 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor.
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