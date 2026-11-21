Beşiktaş'ın Konyaspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağın maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 21 Kasım 2026 - 14:34 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlı ekip, dar alanda top kapma ve taktik çalışmalarının ardından duran top idmanı yaptı.
Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
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