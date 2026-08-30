Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fabio Miretti: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum!

        Fabio Miretti: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum!

        Beşiktaş'ın Juventus'tan kadrosuna kattığı İtalyan orta saha Fabio Miretti, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 18:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum"

        Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fabio Miretti, kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

        İŞTE MIRETTI'NİN SÖZLERİ:

        “Herkese merhaba, ben Fabio Miretti. Bu, Beşiktaş oyuncusu olarak verdiğim ilk röportaj.

        Şimdiye kadar katettiğim yol ve kariyerimin geldiği nokta bana kesinlikle büyük bir gurur veriyor. Elbette hâlâ geliştirmem gereken pek çok yönüm var; insanın kendisini sürekli geliştirmesi çok önemli. Ancak en çok hatırladığım şey, parkta kurduğumuz arkadaşlıklar. O dönemde edindiğim dostluklar, içimde taşıdığım en değerli şeyler.

        REKLAM

        Tesise ilk girdiğim günü, açıkçası, tam olarak hatırlamıyorum. Ancak deneme antrenmanları olduğu için sürekli Barcelona’nın Xavi formasını giydiğimi hatırlıyorum. O forma bana hediye edilmişti ve antrenmanlara hep onunla giderdim.

        Oraya ilk adım attığımda, daha sonra başardığım şeylerin hiçbirini yapacağımı düşünmüyordum. Bu yüzden kendimle gurur duyuyorum. Çünkü çocukken insan yalnızca eğlenmeyi düşünüyor, futbolcu olmayı değil. En azından benim için öyleydi. Bu nedenle Juventus formasıyla ilk profesyonel maçıma çıkma şansını yakaladığım için çok mutlu ve gururluyum.

        REKLAM

        Benim için fark etmiyor. Chico, ailemin ve arkadaşlarımın bana seslendiği isim. Yani ailem ve yakın çevrem içinde oldukça samimi ve alışıldık bir hitap şekli. Fabio, Chico ya da Miretti… Benim için hepsi aynı.

        Onun idolüm olduğunu hatırlıyorum ama neden idolüm olduğunu anlamamı sağlayan belirli bir maçı tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü Nedved oynarken ben daha çok küçüktüm. Ancak saçlarımı onunki gibi uzattığımı hatırlıyorum. Annemle babam bunu hala anlatırlar. Bu da geçmişi mutlulukla hatırlamamı sağlıyor.

        REKLAM

        İlk maçıma çıktığım günü hatırlıyorum. Bir hayalin gerçekleşmesiydi; bir yolculuğun sonu, başka bir yolculuğun ise başlangıcıydı. Altyapıda başlayan ve A takıma kadar uzanan sürecimi tamamlamış, ardından bugün hala devam eden profesyonel futbol kariyerime adım atmıştım.

        Bütün bunları nasıl öğrendiğini bilmiyorum ama doğru. Kendisiyle birkaç kez karşılaştık ve görüştük. Açıkçası sahada yapılması gerekenler ya da futbolla ilgili konular hakkında hiç konuşmadık. Ancak benim için her zaman önemli bir rol model oldu. Çünkü Juventus altyapısına giren her çocuğun hayalini kurduğu yolu izledi ve sonrasında büyük bir futbolcu oldu. Bu yüzden geçmişte olduğu gibi bugün de örnek aldığım isimlerden biri.

        REKLAM

        Sanırım ikisi de. Çünkü Genoa’ya gelişim sürecimi tamamlamam gereken bir dönemde gittim ve düzenli olarak forma giymeye ihtiyacım vardı. Genoa da bana bu fırsatı verdi. Sezona pek iyi başlayamamıştım ve yaşadığım bu süreç de gelişimime katkı sağladı. Zorluklarla mücadele etmek benim için çok faydalı oldu. Sonrasında sezonun geri kalanında işler yoluna girdi ve bu dönem kariyerimin kesinlikle önemli bir parçası hâline geldi. Bu yüzden Genoa’ya ve Genoa taraftarlarına her zaman minnettar olacağım.

        REKLAM

        Evet, Genoa’da ilk zamanlarda biraz daha ileri bir pozisyonda oynuyordum. Ancak kendimi en iyi ve en rahat hissettiğim pozisyonu söylemem gerekirse, bizim “mezzala” dediğimiz iç orta saha, yani sekiz numara derdim.

        Bununla birlikte orta sahanın neredeyse her bölgesinde oynayabileceğimi düşünüyorum. Hem altyapı hem de A takım kariyerimde bunu yaptım. Sık sık on numara, zaman zaman da altı numara olarak görev aldım. Dolayısıyla bu rollerin hepsini üstlenebileceğimi düşünüyorum ve her pozisyonda oynamaya hazırım.

        Bu da benim için çok güzel ve özel bir duyguydu. Altyapıda katettiğim yolun ardından 100 maça ulaşmak, bana büyük mutluluk veren çok güzel bir başarıydı. Ancak bunu oldukça sakin karşıladım; “Başardım” ya da “Artık oldum” gibi düşüncelere kapılmadım. Benim için sadece güzel bir takdir ve hayatımda yaşadığım güzel bir gelişmeydi, fazlası değil.

        REKLAM

        Evet, son günlerde Kenan ve Çelik’le biraz konuştum. İkisi de İstanbul’un çok güzel bir şehir, Beşiktaş’ın ise büyük bir takım ve büyük bir kulüp olduğunu söyledi. Çelik, havalimanına vardığımda ne yapmam gerektiğini anlattı; yani beni bu konuda o hazırladı. Kısacası, Beşiktaş ve camia hakkında bana çok güzel şeyler söylediler.

        Henüz beni sahada hangi pozisyonda daha uygun gördüğünü konuşmadık. Ancak beni kadrosunda çok istediğini biliyorum; buraya geldiğimde kulüpteki herkes bunu bana söyledi. Bu da beni gerçekten çok mutlu etti.

        REKLAM

        Kendisini teknik direktör olarak tanıyorum ve futbola bakış açısına her zaman hayranlık duydum. Bu nedenle buraya gelme kararımda çok önemli bir etken oldu.

        Evet, çok heyecanlıyım çünkü İtalya dışında ilk kez futbol oynayacağım. Herkes bana şehir hakkında çok güzel şeyler anlattı. Buraya geleli henüz birkaç gün oldu ve ben de İstanbul’u yavaş yavaş keşfediyorum. Daha önce burada, yani İstanbul’da forma giymiş birçok futbolcu bana yardımcı oldu ve pek çok tavsiye verdi. Buradaki yeni hayatıma başlamak için sabırsızlanıyorum.

        REKLAM

        Merhaba Beşiktaş taraftarı! Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Statta görüşürüz! Hepinize sevgiler.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #beşiktaş
        #Fabio Miretti
        #juventus
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        Türkiye'den, KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklamalar
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        2 ölü, 10 yaralı! Spor salonunda yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Emekli polis memuru, karısını ve kızını öldürdü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Lille transferde de G.Saray'a rakip oldu!
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Google Trump'ın Kanada kararının ardından harekete geçti
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        Yusuf Akçiçek adım adım G.Saray'a!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        "Özür bekliyor"
        "Özür bekliyor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"