Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, saat 19.00'da Kocaelispor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Konyaspor - Başakşehir: Ali Şansalan

16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Kadir Sağlam