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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera!

        Beşiktaş-Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Kocaelispor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Juan Martinez Munuera oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş maçına İspanyol VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Beşiktaş, saat 19.00'da Kocaelispor'u konuk edecek. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak.

        Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Olcar olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Juan Martinez Munuera oldu. Munuera'ya AVAR'da Hüseyin Aylak eşlik edecek.

        Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

        13.30 Konyaspor - Başakşehir: Ali Şansalan

        16.00 Gaziantep FK - Çorum FK: Kadir Sağlam

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