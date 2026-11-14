Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Sigortacılıkta "İklim" tedbirleri neler? İklim için nasıl bir işbirliği gerekiyor? Sigorta sektörü hangi planlamaları yapıyor, öncelikleri ne? Yenilenebilir enerji sigortası nedir? Sigorta sektörü için iklim riskleri ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; NEOVA Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğ... Daha Fazla Göster

Sigortacılıkta "İklim" tedbirleri neler? İklim için nasıl bir işbirliği gerekiyor? Sigorta sektörü hangi planlamaları yapıyor, öncelikleri ne? Yenilenebilir enerji sigortası nedir? Sigorta sektörü için iklim riskleri ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; NEOVA Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu ve AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken anlattı. Daha Az Göster