Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:29 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalarına 17 Kasım Salı günü devam edecek.
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