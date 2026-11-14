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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 15:29 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

        Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalarına 17 Kasım Salı günü devam edecek.

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        #beşiktaş
        #konyaspor
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