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        Beşiktaş'ta futbol komitesi geri döndü!

        Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. Siyah-beyazlılarda geçen sezonun ardından futbol komitesi de yeniden oluşturuldu. Serdal Adalı başkanlığındaki komitede Murat Kılıç, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın ve Melih Aydoğdu yer alırken, komitenin ocak ayı transfer döneminde futbol direktörü Önder Özen ile koordineli çalışması bekleniyor.

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta futbol komitesi geri döndü!

        Beşiktaş'ta hafta sonunda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından mazbatasını alan yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdal Adalı başkanlığında bugün yapılan toplantının ardından ikinci başkan, asbaşkan, genel sekreter ve muhasip üye görevlendirmeleri gerçekleştirildi.

        Alınan karar doğrultusunda Murat Kılıç ikinci başkan, Leman Özgür Rodoplu asbaşkan, Mithat Görkem Aksoy asbaşkan, Uğur Fora genel sekreter ve Orhan Özalp de muhasip üye olarak görevlendirildi.

        Kulübün basın sözcülüğü görevini ise Mete Düren yürütecek.

        FUTBOL KOMİTESİ GERİ DÖNDÜ

        Beşiktaş'ta ayrıca futbol komitesi de geçen sezonun ardından geri döndü.

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        Yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kulüpte Serdal Adalı başkanlığında görev yapacak futbol komitesi ise ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetim kurulu üyesi Aykan Aydın ve Futbol AŞ yöneticisi Melih Aydoğdu'dan oluştu.

        Siyah-beyazlılarda geçen sezon aynı komitede Murat Kılıç, Kaan Kasacı ve Melih Aydoğdu yer alıyordu.

        Kaan Kasacı'nın yeni listede yer almamasının ardından yeni asbaşkan Mithat Görkem Aksoy komitenin yeni üyesi oldu.

        Futbol komitesinin Ümraniye ile köprü olması beklenirken ocak ayı transfer dönemi için futbol direktörü Önder Özen ile koordineli bir çalışma başlayacak.

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