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        Beşiktaş'ta hareketli yaz: 10 transfer, 21 ayrılık!

        Beşiktaş, 2026-2027 sezonu öncesindeki yaz transfer döneminde 10 futbolcuyu kadrosuna katarken 21 oyuncuyla yollarını ayırdı. Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi isimlerle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlıların yeni transferlerinin yaş ortalaması 24,5 oldu. Beşiktaş ayrıca 4 oyuncunun sözleşmesini feshederken yerli futbolcu rotasyonuna da yatırım yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 12:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta hareketli yaz!

        Beşiktaş, yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle 2026-2027 sezonuna iddialı bir kadroyla giriş yaptı.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, kadrosuna 10 futbolcu katarken, 21 oyuncuyla da yollarını ayırdı.

        Yeni sezona İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano yönetiminde başlayan Beşiktaş, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic gibi önemli takviyelerle kadrosunu güçlendirdi.

        Siyah-beyazlılar, bu süreçte kadroda düşünmediği oyuncularla da vedalaştı.

        10 FUTBOLCU TAKIMA KATILDI

        Beşiktaş, yaz transfer döneminde 10 oyuncuyu renklerine bağladı.

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        Siyah-beyazlılar, sona eren birinci transfer ve tescil döneminde Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, Dusan Vlahovic, Ernest Poku, Fabio Miretti ve Ümit Akdağ'ı kadrosuna kattı.

        Beşiktaş, söz konusu dönemde 3 kanat, 2'şer kaleci ile orta saha, 1'er stoper, santrfor ve sol bek oyuncusunu transfer etti.

        21 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

        Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun yaz transfer döneminde 21 oyuncuyla yollarını ayırdı.

        Siyah-beyazlı takımda bonservisiyle Felix Uduokhai, Gökhan Sazdağı, Ersin Destanoğlu, Salih Uçan, Emrecan Terzi, Emre Bilgin, Göktuğ Baytekin, Tayyip Talha Sanuç, Yakup Arda Kılıç, Doruk Tuğrul ve Emrecan Uzunhan ile yollar ayrıldı.

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        Beşiktaş'ta Moatasem Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmesi feshedildi.

        Öte yandan Elan Ricardo, Devrim Şahin, Fahri Kerem Ay, Asım Efe Işık ve Cumali Gürsel, kiralık olarak farklı takımlara gönderilirken Necip Uysal ise kariyerine nokta koydu.

        NÜBEL, VLAHOVIC VE TROSSARD TRANSFERLERİ SES GETİRDİ

        Beşiktaş'ın söz konusu dönemde renklerine bağladığı Alexander Nübel, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic transferleri siyah-beyazlı taraftarları mutlu etti.

        Alman file bekçisi Nübel'in uzun süre sonunda ikna edilmesiyle Beşiktaş, kalesini gelecek adına güven altına aldı.

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        2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal formasıyla görev yapan Trossard, sonrasında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesi Belçika ile mücadele verdi. Siyah-beyazlıların 18 milyon avroluk Trossard takviyesi, taraftarları sevince boğdu.

        Beşiktaş, forvette de iddialı isimlere yöneldi. Listenin başında yer alan Juventus'la yol ayrımına giden Dusan Vlahovic ile uzun süre iletişim içinde olan ve oyuncunun kararını bekleyen siyah-beyazlılar, Sırp golcünün teklifi kabul etmesiyle gol yollarında güç kazandı.

        Vlahovic, Çorum FK maçında yaptığı hat-trick ile bunu kanıtladı.

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        30 YAŞ ÜSTÜ TEK TRANSFER: TROSSARD

        Beşiktaş, yaz transfer döneminde genel olarak genç oyunculara yöneldi.

        Başkan Serdal Adalı'nın ısrarla yaşça büyük oyunculara karşı olması siyah-beyazlı takımın transferde yol haritasını belirledi.

        Siyah-beyazlı ekibin söz konusu süreçte kadrosuna kattığı en genç oyuncu İlhan Fakılı (20), en yaşlı isim Leandro Trossard (31) oldu.

        Beşiktaş'ın, renklerine bağladığı isimlerin yaş ortalaması bu dönemde 24,5 oldu.

        Siyah-beyazlılar, transferde Kassoum Ouattara (21), İlhan Fakılı (20), Doğan Alemdar (23), Alexander Nübel (29), Salih Özcan (28), Leandro Trossard (31), Dusan Vlahovic (26), Ernest Poku (22), Fabio Miretti (23) ve Ümit Akdağ (22) ile kadrosunu güçlendirdi.

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        YERLİ OYUNCULARA YATIRIM

        Beşiktaş'ta yerli oyuncu konusunda da transferde önemli imzalar atıldı.

        Milli futbolcu Salih Özcan'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan siyah-beyazlılar, genç futbolcular İlhan Fakılı, Ümit Akdağ ve Doğan Alemdar ile yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirdi.

        4 OYUNCUNUN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

        Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde kadroda düşünmediği oyuncularla da vedalaştı.

        Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano'nun planlarında yer almayan Moatasem Al-Musrati, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmeleri karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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        Siyah-beyazlı ekip, bu vedaların ardından Elan Ricardo'nun kiralık gönderilmesiyle 10+4 yabancı kuralına da uymuş oldu.

        YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 10 TAKVİYE

        Siyah-beyazlı takımda hareketli geçen yaz transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:

        Gelenler: Kassoum Ouattara (Monaco), İlhan Fakılı (Clermont), Doğan Alemdar (İstanbul Başakşehir), Alexander Nübel (Bayern Münih), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Leandro Trossard (Arsenal), Dusan Vlahovic (Juventus), Ernest Poku (Bayer Leverkusen), Fabio Miretti (Juventus), Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

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        Gidenler: Felix Uduokhai (Union Berlin), Gökhan Sazdağı (Arca Çorum FK), Ersin Destanoğlu (Al-Jazira), Joao Mario (Sözleşme fesih), Salih Uçan (Gençlerbirliği), Emrecan Terzi (Iğdır FK), Emre Bilgin (Eyüpspor), Göktuğ Baytekin (Sakaryaspor), Tayyip Talha Sanuç (Çaykur Rizespor), Yakup Arda Kılıç (Kırklarelispor), Elan Ricardo (ETO), Devrim Şahin (Bodrum FK), Cumali Gürsel (Bandırmaspor), Moatasem Al-Musrati (Sözleşme fesih), Amir Hadziahmetovic (Sözleşme fesih), Jean Onana (Sözleşme fesih), Necip Uysal (Futbolu bıraktı), Emrecan Uzunhan (İstanbulspor), Asım Efe Işık (Çorluspor 1947), Doruk Tuğrul (Zeljeznicar), Fahri Kerem Ay (Çorluspor 1947)

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