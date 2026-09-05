Rıdvan Yılmaz derbide sakatlandı!
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Rıdvan Yılmaz sakatlık geçirdi. Karşılaşmanın ilk yarısında müthiş bir gol atan Rıdvan, kasığında ağrı hissettiği için iinci yarıya çıkmadı.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:13 Güncelleme:
Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşan Beşiktaş'ta şok bir sakatlık yaşandı.
Siyah-beyazlıların ilk yarıdaki golünü atan Rıdvan Yılmaz, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz yerine Ouattara oyuna dahil oldu.
Tecrübeli sol bekin kasığında ağrı hissettiği için oyuna devam edemediği öğrenildi.
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