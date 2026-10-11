Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Taylan Bulut ve İlhan Fakılı yer aldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, milli aradan önce deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasına göre 11'de 4 değişikliğe gitti.

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Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'yı yedek soyunduran Italiano, yerine ise ilk 11'de Emirhan Topçu, Miretti, Cerny ve Trossard'ı sahaya sürdü.

MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın sezon başında renklerine bağladığı İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti, Kocaelispor mücadelesine ilk 11'de başladı.

Bu sezon 3 maçta oyuna sonradan dahil olan Miretti, Körfez ekibi karşısında ilk kez 11'de kendine yer buldu.

Milli arada gerçekleştirilen antrenmanlarda temposuyla dikkati çektiği öğrenilen Miretti, Vincenzo Italiano'dan formayı kaptı.

OLAITAN YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Junior Olaitan, Kocaelispor müsabakasında yedek soyundu.

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Bu sezon tüm kulvarlarda oynanan 13 mücadelenin 12'sinde ilk 11'de yer alan Beninli futbolcu, 1-0 kaybedilen Alanyaspor maçına yedek kulübesinde başlamıştı.

Siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon kaptan Orkun Kökçü ve Salih Özcan ile orta sahanın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Kocaelispor maçı öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi sonucu hayatını kaybedenler ile bugün Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren vatandaşların anısına ilk düdük öncesinde saygı duruşu yapıldı.

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TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, milli aranın ardından oynanan ilk iç saha maçı olan Kocaelispor müsabakasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde oyunculara tezahüratlarla destek olan siyah-beyazlı futbolseverler, kendilerine ayrılan alanı büyük ölçüde doldurdu. Taraftarlar, ilk düdüğün ardından büyük coşku yaşadı.

Kocaelisporlu taraftarlar da deplasman tribününde tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.