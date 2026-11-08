Boluspor: 1 - Bodrum FK: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Bodrum FK, deplasmanda Boluspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıda Arlind Ajeti ve Ruben Providence'nin golleriyle galibiyete uzanan Bodrum FK, puanını 21'e yükseltti. Sonuncu sıradaki Boluspor ise 4 puanda kaldı. Ege temsilcisinin golcüsü Vincent Aboubakar, 58. dakikada kırmızı kart gördü.
Giriş: 08 Kasım 2026 - 17:54 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Boluspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Bodrum FK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 15'te Arlind Ajeti ve 31. dakikada Ruben Providence kaydetti. Ev sahibinin tek golünü ise 88'de Bartu Göçmen attı.
Bodrum FK'nın forvet oyuncusu Vincent Aboubakar, 58. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 21'e çıkarırken, sonuncu sırada yer alan Boluspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Ege temsilcisi, Van Spor FK'yı ağırlayacak.
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