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        Haberler Spor Diğer Bosphorus Cup'ın 25. yılında kupa Orient Express'in oldu

        Bosphorus Cup'ın 25. yılında kupa Orient Express'in oldu

        Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarının 25.yılındaki şampiyonu Orient Express oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 20:42 Güncelleme:
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        Bosphorus Cup'ta şampiyon Orient Express!

        Orient Express, Bosphorus Cup 2026 yelken yarışlarının 25.yılında şampiyonluğa uzandı.

        Organizasyonun üçüncü ve son günü İstanbul Boğazı yarışıyla tamamlandı.

        2002 yılında ilk kez düzenlenen organizasyonu kazanan Orient Express, 25. yılda yeniden kupaya ulaştı.

        Üç gün süren mücadelenin ardından IRC 0, 1 ve 2 genel klasmanında Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express VI, 17 net puanla şampiyon olurken, Levent Peynirci'nin Miles&Smiles ekibi aynı puanla ikinci, Petar Dimitrov idaresindeki Bulgaristan teknesi ABOAT TIME ise 21 net puanla üçüncü sırayı aldı.

        Türkiye'den ve yurt dışından yelken ekiplerini İstanbul'da buluşturan Bosphorus Cup'ta 25. yıl heyecanında ekipler, Caddebostan ve Adalar parkurlarının ardından İstanbul Boğazı'nda organizasyonun simgesi olan kristal-gümüş kupaya ulaşmak için mücadele etti.

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        İlk iki günün ardından IRC 0, 1 ve 2 genel klasmanında ABOAT TIME 10 net puanla lider, Miles&Smiles aynı puanla ikinci durumdaydı. İkinci gün iki yarış birinciliği elde eden Orient Express VI ise 11 net puanla üçüncü sıraya yükselerek şampiyonluk mücadelesine ortak olmuştu.

        Finale ilk iki ekibin yalnızca bir puan gerisinde giren Zeynep Atabay Taşkent yönetimindeki Orient Express VI, toplam altı yarış sonunda 17 net puanla genel klasmanın birincisi olmayı başardı.

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        #Bosphorus Cup 2026
        #Yelken
        #Orient Express
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