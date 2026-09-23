Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Boks Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez finalde

        Busenaz Sürmeneli, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 2. kez finalde

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 16:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Busenaz Sürmeneli adını finale yazdırdı!

        Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda final biletini aldı.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında 70 kiloda ringe çıkan Busenaz, yarı finalde Rusya'dan Nadezhda Golubeva'yı 3-2 yenerek finale çıktı. Son Avrupa şampiyonu unvanlı Busenaz, adını üst üste 2. kez finale yazdırdı.

        Kariyerinde bir olimpiyat, 3 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli boksör, bir kez daha zirveye çıkmak için mücadele edecek.

        Busenaz Sürmeneli, 25 Eylül Cuma günü finalde son dünya üçüncüsü İngiliz boksör Chantelle Reid ile karşılaşacak.

        REKLAM

        "FİNAL TADINDA BİR YARI FİNAL OLDU"

        Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan son Avrupa şampiyonu Busenaz Sürmeneli, "Rus sporcuların hepsi gerçekten iyi. O yüzden mutluyum. Final tadında bir yarı final oldu. İnşallah finalde bu güçlü karakteri ortaya koymak için elimden geleni yapacağım. 70 kiloya yeni adapte olmaya çalışıyorum. Bu kiloda ilk büyük turnuvam." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'den birçok destekçisinin olduğunu dile getiren milli sporcu, "En yakınımızdaki arkadaşlarımız, mesela Buse Naz Çakıroğlu talihsiz bir şekilde kaybetti. Ama dövüşürken onun sesini duydum. Takım olmak çok güzel bir şey. Onun alnından öpüyorum buradan. İnşallah 2028 Los Angeles'ta birlikte güzel şeyler başaracağız." diye konuştu.

        REKLAM

        Finaldeki rakibi İngiliz boksör Chantelle Reid'e değinen Busenaz, "İngiliz rakibim iyi. Onunla yıldızlar ve gençlerde çok maçım var. İnşallah güzel olur. Büyük ihtimalle bana karşı çok hırslanmıştır. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak için her şeyi yapacağım. Yenilebiliriz, yenebiliriz ama biz bu vatanın evlatlarından biriyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Busenaz Sürmeneli
        #avrupa boks şampiyonası
        #final
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM'de: İran yıkılmayacak
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Suriye lideri Şara BM'de: İsrail Suriye'den çekilmeli
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
        CHP'de peş peşe istifalar
        CHP'de peş peşe istifalar
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Eylül 2026 haberleri
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        "Kaşifoğlu" ifade verdi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        20 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        Gedson Fernandes'ten Trabzonspor cevabı!
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        “Vatandaşlık maaşı” kimlere verilecek?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan FATF açıklaması
        Ayrılık kısa sürdü
        Ayrılık kısa sürdü
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Fransız yıldız tekme tokat dövüldü iddiası!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine dikkat çeken talimat!
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Netanyahu BM'de İsrail'in diplomatik yıkımını gizleyemez"
        "Stressiz işe girdim"
        "Stressiz işe girdim"
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        1 milyarder gelişmelerden fena korktu
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Dünyanın en iyi çorbaları seçildi: Beyran ikinci sırada!
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Alibaba Türkiye’de ilk bulut bölgesini kuruyor
        Külkedisi kompleksi
        Külkedisi kompleksi