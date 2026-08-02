MAÇ BAŞLADI!
Trabzonspor - Udinese maçında ilk düdük geldi!
STAT: Walderena Velden
SAAT: 17.30
YAYIN: HT Spor
Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşıyor.
Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.
İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.
Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.
Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.
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