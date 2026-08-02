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        CANLI | Trabzonspor - Udinese

        Trabzonspor, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşıyor. Trabzonspor - Udinese mücadelesi HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanıyor. Bordo-Mavililer, Avusturya'daki iki hazırlık maçından da mağlubiyetle ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Heyecan sürüyor!

        STAT: Walderena Velden

        SAAT: 17.30

        YAYIN: HT Spor

        Trabzonspor, sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Udinese ile karşılaşıyor.

        MAÇ BAŞLADI!

        Trabzonspor - Udinese maçında ilk düdük geldi!

        İLK 11'LER BELLİ OLDU!

        TRABZONSPOR: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Bouchouari, Malinovskyi, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu

        UDINESE: Piana, Solet, Kristensen, Palma, Miller, Lovric, Ebosse, Zarraga, Bayo, Gueye

        İKİ MAÇTA DA GOL ATAMADI

        Sezon hazırlıklarına 6 Temmuz'da tesislerinde başlayan Trabzonspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında da mağlup olurken gol de kaydedemedi.

        İlk karşılaşmada Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 yenilen bordo-mavililer, ikinci maçını da Katar ekibi Al-Sadd'a karşı 1-0 kaybetti.

        KAMP KADROSUNDA 4 OYUNCU YOK

        Trabzonspor'un hazırlık maçı kadrosunda 4 oyuncu yer almadı.

        Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Batagov ve Okay Yokuşlu'nun yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Draguş ile Salih Malkoçoğlu, 32 kişilik kadroya alınmadı.

        HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLARI

        Uydu Bilgileri:

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        42° Doğu Uydusu, Batı Beam

        Frekans: 11837 Vertical (Dikey)

        Sembol Oranı: 30000

        Yayıncı Platformlar:

        Digitürk: Kanal 75

        D-Smart: Kanal 79

        Tivibu: Kanal 87

        Kablo TV: Kanal 227

        Turkcell TV+: Kanal 73

        Radyo Frekansı: İstanbul 105.4

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