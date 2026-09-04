Çorum FK, Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladı!

Çorum FK'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

🔴⚫ ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ ARCA ÇORUM FK’DA!



Kulübümüz, A Millî Takımımızın forması giyen 1996 doğumlu savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Tecrübeli futbolcumuz, kariyerini kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. ✍️



🇹🇷 Profesyonel kariyerine… pic.twitter.com/IJuLj5guuR — Arca Çorum FK (@corumfk) September 4, 2026

Açıklamada, "Tecrübeli futbolcumuz, kariyerini kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir. Profesyonel kariyerine Altınordu’da başlayan Çağlar; Freiburg, Leicester City, Atlético Madrid ve Fenerbahçe formaları giyerek Bundesliga, Premier League, La Liga ve Trendyol Süper Lig’de görev aldı. Leicester City ile İngiltere Federasyon Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşayan millî savunmacı, Türkiye A Millî Takımı’nda da uzun yıllar forma giydi. Ailemize hoş geldin, Çağlar. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılarla dolu bir yolculuk diliyoruz" ifadelerine yer verildi.