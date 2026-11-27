UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 yenen Beşiktaş'ın kalecisi Doğan Alemdar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"YAŞADIKLARI MUAMELE KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Taraftarlara geçmiş olsun dileklerini ileten 24 yaşındaki kaleci, "Taraftarımıza değinmek istiyorum. Onların yaşadığı muamele kabul edilebilir değil! Onların yanlarına gittiğimizde yaşadıklarını anlattılar ve bu kabul edilebilir değil bence! Onlara geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den gelen desteğin kendileri için önemli olduğunu belirten Doğan, "Tüm Türkiye'nin desteğini hissettik. Teşekkür ederim. Bu bizim için çok önemliydi. Sahada elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

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"HER ZAMAN ÇALIŞARAK BİR YERLERE GELDİM"

Karşılaşmanın performansını da değerlendiren Doğan Alemdar, "Bence ilk yarıda istediğimiz oyunu oynayamadık, ikinci yarıda bunu yaptığımızı düşünüyorum. Performansıma gelirsem, elimden geldiğince arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Çalışmanın önemine vurgu yapan genç kaleci, "Şu ana kadar hep çalışarak bir yerlere geldim. Başarısız olsam da hep çalıştım. Çalışmaya inanıyorum. Bunların sonucunu çalışmaya bağlıyorum." ifadelerini kullandı.

ANNESİNE SELAM GÖNDERDİ

Doğan Alemdar, karşılaşma öncesinde kendisine güzel hislerini aktaran annesine de özel bir mesaj gönderdi.

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Genç file bekçisi, "Evde annem maçtan önce hislerini paylaşmıştı. Onu çok seviyorum, benim için çok değerli. Hissetmiş olabilir. Belki de hissetmiş de olabilir. İyi hisleri olduğunu söylemişti. Buradan selam söylüyorum. Onu çok seviyorum." dedi.