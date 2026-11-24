Beşiktaş Fuzul'de başantrenör Dusan Alimpijevic, Euroleague'in 14. haftasında Paris Basketbol'a 88-76 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"KÖTÜ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alimpijevic, sayı üretebilen bir rakibe karşı çok fazla top kaybı yaptıklarını belirterek "Maç öncesi yaptığımız değerlendirmede ilk 6 saniye ve son 4 saniyede rakibin iyi savunma yaptığını ve iyi savunma yapmamız gerektiğini söylemiştim. Bugün enerji olarak istediğimiz seviyede değildik. Bugün en kötü hücum ettiğimiz iki karşılaşmadan biriydi. Kötü bir performans gösterdik." diye konuştu.

REKLAM

Siyah-beyazlı taraftarlara teşekkür eden tecrübeli antrenör, "İki günde bir maç oynuyoruz, zaman zaman böyle olabiliyor. Bugün onlara ihtiyacımız olabilirdi. Son 14 günde 7 karşılaşmaya çıktık. Burada olan taraftarlara teşekkür ederim. Salon tam dolu olsa daha mutlu olurdum. Bugün burada bizi destekleyen harika insanlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Alimpijevic, tedavi süreci sona eren Mady Sissoko'nun bekledikleri süreden erken döndüğünü kaydederek Panathinaikos maçında görev almasını beklediklerini söyledi.

PARIS BASKETBOL CEPHESİ

Paris Basketbol Başantrenörü Maxime Lefevre ise şunları söyledi:

REKLAM

"Bu maçı savunmayla kazandık. Beşiktaş gibi fiziksel bir takıma savunmada cevap vermeyi başardık. Skor anlamında birçok oyuncumuz fayda sağladı ama savunmamız bugün çok iyiydi. Bu şekilde devam etmek istiyorsak bu savunmayı sürdürmeliyiz. Çok fazla şut imkanı bulamadık. Sakat oyuncularımız da vardı. Boyalı alandan hücum etmeye gayret ettik. Rhoden bugün iyi maç çıkardı. Takım arkadaşları da onu iyi destekledi."