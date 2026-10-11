Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye övgü

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Dusan Vlahovic, galibiyeti değerlendirdi.

"ADIM ADIM GİTMELİYİZ"

Vlahovic, maç sonu, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz." dedi.

Kocaelispor maçında ağları havalandıran Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu oldu.

"REKOR ORKUN KÖKÇÜ'YE YAZILSIN"

Rekoruyla ilgili gelen soruya cevap veren Sırp golcü, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" diye konuştu.