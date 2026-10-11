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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye övgü

        Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye övgü

        Beşiktaş'ın Sırp forveti Dusan Vlahovic, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından takım arkadaşı Orkun Kökçü için övgü dolu sözler sarfetti. 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan oyuncu unvanını alan Vlahovic, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 21:57 Güncelleme:
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        Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye övgü!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Dusan Vlahovic, galibiyeti değerlendirdi.

        "ADIM ADIM GİTMELİYİZ"

        Vlahovic, maç sonu, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz." dedi.

        Kocaelispor maçında ağları havalandıran Vlahovic, 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol atan ilk futbolcu oldu.

        "REKOR ORKUN KÖKÇÜ'YE YAZILSIN"

        Rekoruyla ilgili gelen soruya cevap veren Sırp golcü, "Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" diye konuştu.

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