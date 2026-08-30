İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, 34 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i renklerine bağladı.

"HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"

Transferin ardından konuşan deneyimli eldiven, "Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum. Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı. Gerçekten çok heyecanlıyım ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim. Bu anlayışımı Chelsea'ye de taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü. Bu nedenle birbirimiz için iyi bir eşleşme olduğumuzu düşünüyorum. Ben tamamen tutkuyla hareket eden ve yüreğiyle oynayan biriyim. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim." ifadelerini kullandı.