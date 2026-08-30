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        Haberler Spor Futbol Transfer İngiltere Emiliano Martinez resmen Chelsea'de!

        Emiliano Martinez resmen Chelsea'de!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Aston Villa'dan Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez'i transfer etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        İşte Emiliano Martinez'in yeni takımı!

        İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea, 34 yaşındaki Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i renklerine bağladı.

        "HER ZAMAN YÜZDE 100'ÜMÜ VERECEĞİM"

        Transferin ardından konuşan deneyimli eldiven, "Bu futbol kulübünde olduğum için çok mutluyum. Chelsea'ye gelmek, benim ve ailem için verilmesi kolay bir karardı. Gerçekten çok heyecanlıyım ve başlamak için sabırsızlanıyorum. Burada başarılı olmak istiyorum. Yaptığım her şeyde kazanmak isteyen biriyim. Bu anlayışımı Chelsea'ye de taşımak istiyorum çünkü burası kupalar kazanan bir futbol kulübü. Bu nedenle birbirimiz için iyi bir eşleşme olduğumuzu düşünüyorum. Ben tamamen tutkuyla hareket eden ve yüreğiyle oynayan biriyim. Kulübü, takım arkadaşlarımı ve taraftarları gururlandırmak için her maçta ve her antrenmanda yüzde 100'ümü vereceğim." ifadelerini kullandı.

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        #transfer
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