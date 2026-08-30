Eyüpspor: 2 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Alanyaspor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor 2-1 kazandı.

Eyüpspor'un gollerini 39. dakikada Ahmed Abdullahi ve 90+4. dakikada Zak Jules kaydederken Alanyaspor'un tek golünü ise 1. dakikada Arda Usluoğlu kaydetti.

Mücadelenin 52. dakikasında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, takımı hücumdayken Ahmed Abdullahi'nin yaptığı harekete faul kararı çıkınca yoğun itirazları sebebiyle doğrudan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde ilk galibiyetini alan Eyüpspor, 3 puanla 14. sırada konumlandı. İlk yenilgisini alan Alanyaspor ise 4 puanla 8. sırada yer aldı.

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Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, deplasmanda Çorum FK ile karşılaşacak. Alanyaspor ise Çaykur Rizespor'a konuk olacak.