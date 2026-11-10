Fatih Terim'den Aleksey Batrakov'a övgü

Galatasaray Kulübü'nün efsaneleri arasında yer alan teknik direktör Fatih Terim, Sarı Kırmızılılar'ın 21 yaşındaki Rus futbolcusu Aleksey Batrakov'la ilgili Rus basınından Vestikavkaza'ya açıklamalarda bulundu.

"İLERLEYEN YILLARDA DAHA İYİ OLACAK"

Deneyimli teknik adam, "Aleksey Batrakov çok yetenekli bir oyuncu, onu gerçekten çok beğeniyorum. Şu anda harika bir formu var ve her geçen gün daha da iyiye gidiyor. İstanbul'a, Galatasaray'a, büyük bir kulübe alışıyor. Bence gelecekte şu andakinden daha da iyi olacak." dedi.

Terim, "Bence Galatasaray'a ve İstanbul'a çok çabuk uyum sağladı." sözlerini sarf etti.

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GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray'da 13 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.