Fenerbahçe arsaVev, Fatma Şakar'ı kadrosuna kattı!
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sağ bek Fatma Şakar'ı transfer etti.
Giriş: 18 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Fatma Şakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Almanya Bundesliga Kadınlar Ligi takımlarından 1. FC Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki sağ bek, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe arsaVev'de yer alacak.
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