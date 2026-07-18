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        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe arsaVev, Fatma Şakar'ı kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe arsaVev, Fatma Şakar'ı kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, yeni sezon kadro planlaması kapsamında sağ bek Fatma Şakar'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Temmuz 2026 - 16:05 Güncelleme:
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        Fenerbahçe, Fatma Şakar'ı kadrosuna kattı!

        Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, milli futbolcu Fatma Şakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulübün yaptığı açıklamaya göre, Almanya Bundesliga Kadınlar Ligi takımlarından 1. FC Union Berlin forması giyen 27 yaşındaki sağ bek, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe arsaVev'de yer alacak.

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