Fenerbahçe arsaVev'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Metalist Kharkiv

Fenerbahçe arsaVev, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme etabında yarın Metalist Kharkiv ile karşı karşıya gelecek.

Belçika'da bulunan Den Dreef Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 14.00'te başlayacak.

5. Grupta Ukrayna ekibi Metalist 1925 Kharkiv, Belçika temsilcisi OH Leuven ve Sırbistan ekibi ZFK TSC Backa Topola ile eşleşen sarı-lacivertliler, bu turun yarı finalinde Metalist Kharkiv ile karşılaşacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı final karşılaşmalarını kazanan taraflar finalde karşı karşıya gelecekler. Diğer yarı final karşılaşmasında ise OH Leuven ile TSC mücadele edecek.

Mini turnuva formatında oynanacak 2. ön eleme turu organizasyonunda final maçları ise 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Fenerbahçe arsaVev, finali kazanması durumunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme turuna yükselecek.

Sarı-lacivertliler, bu turda ikinci veya üçüncü olması durumunda UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Üçüncü olan takımlar Kadınlar Avrupa Kupası'na birinci eleme turundan, finalde mağlup olan takımlar ise ikinci eleme turundan katılacak.