Aziz Yıldırım Samandıra'da kaza yaptı, o anlar ekrana yansıdı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kendi kullandığı aracıyla Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı sırada park halinde bir araca çarptı.
Giriş: 27 Ekim 2026 - 21:31 Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifasıyla sonuçlanan yönetim kurulu toplantısının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldı.
Aracının içinde bir hayli sinirli görünen Yıldırım, tesis kapısından çıkarken park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından bir süre duraklayan Aziz Yıldırım'ın aracı, daha sonra yoluna devam etti.
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