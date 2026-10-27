Şişli'de çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri; ev arkadaşıyla sevgilisi serbest bırakıldı

ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmakhanova'nın sevgilisinin evine girip çıktığı, sokakta yürüdüğü ve yaşadığı eve döndüğü an... Daha Fazla Göster ŞİŞLİ'de kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova'nın (26), son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmakhanova'nın sevgilisinin evine girip çıktığı, sokakta yürüdüğü ve yaşadığı eve döndüğü anlar görülüyor. Gözaltına alınan Rus uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi Mazhar T. (35) yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA) Daha Az Göster