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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!

        Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!

        Fenerbahçe, Sarı-lacivertli yöneticilerin Mason Greenwood transferi için Fransa'da bulunduğuna dair haberler için resmi açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 22:35 Güncelleme:
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        Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!

        Fenerbahçe, Masoon Greenwood için Fransa'da transfer görüşmeleri yürütüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

        İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı:

        "Futbol komitemizden hiçbir isim şu anda Fransa’da herhangi bir transfer görüşmesi yürütmemektedir. Sosyal medyada, gazeteci Yağız Sabuncuoğlu tarafından dile getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

        Son günlerde doğru olmayan transfer haberlerinin tekrarlanarak kamuoyuna servis edilmesi ve Fenerbahçe taraftarının sistematik biçimde yanlış yönlendirilmeye çalışılması nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

        Fenerbahçe Spor Kulübü, meslek etiğine bağlı, doğruluğu esas alan hiçbir medya mensubuyla sorun yaşamaz. Benimsediğimiz iletişim anlayışı açık, şeffaf ve karşılıklı saygıya dayanmaktadır.

        Ancak kulübümüzü spekülasyonlarla yönlendirmeye çalışan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri gerçekmiş gibi servis eden ve geçmişte alışık olunan bilgi sızdırma düzeninin devam edeceğini düşünen çevreler, Fenerbahçe’nin artık bu anlayışla yönetilmediğini bilmelidir.

        Büyük Fenerbahçe taraftarının da gerçek habercilik ile algı oluşturmaya yönelik asılsız yayınlar arasındaki farkı en doğru şekilde değerlendireceğine inanıyoruz.

        Transfer sürecine ilişkin doğru ve güvenilir bilgilendirmeler, her zaman olduğu gibi kulübümüzün resmî iletişim kanallarından kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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