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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Orkun Kökçü: Kadıköy'de kazanmak güzel bir his!

        Orkun Kökçü: Kadıköy'de kazanmak güzel bir his!

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, Kadıköy'de kazanmanın güzel bir his olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 22:28 Güncelleme:
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        "Kadıköy'de kazanmak güzel bir his!"

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Dev derbinin ardından siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü karşılaşmayı değerlendirdi.

        İŞTE ORKUN KÖKÇÜ'NÜN SÖZLERİ:

        "Bunlar çok zor maçlar. Rakibimiz de kaliteli. Zaman zaman doğal olarak zorlanıyorsun. Genel anlamda iyiydik. Baskıda, bazen zaman verdik, dengeyi iyi sağladık. Ofansif anlamda baya etkili olabildik. 2-3 tane de yüzde yüz şans kaçırdık. Güzel bir maç. Her maçtan sonra diyorum, maçtan sonra analizi güzel yapmak zor oluyor ama mutluyuz. Derbi kazandık. En önemlisi bu."

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        "KADIKÖY'DE KAZANMAK GÜZEL BİR HİS"

        "Takım ruhunu da olumlu şekilde etkiliyor geri dönmek. Geriye düşünce ister istemez moral olarak düşüyorsun. Takım olduğumuzu, aile olduğumuzu gösterdik. Kadıköy'de kazanmak güzel bir his. Sevinci biraz abarttık ama devam ediyoruz, lig çok daha uzun, yeni başladı. Uzun bir maraton var. Böyle, üstüne koyarak devam etmemiz lazım. Çalışacağız."

        "DUSAN İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

        "Dusan olsun, hemen hemen tüm takımla uyum sağlamak istiyorum. Benim de işim kolaylaşıyor. Birbirimizi anlarsak, ne zaman ne yapacğaımız belliyse oyuncu için daha kolay. Gol pozisyonunda orada olacağını biliyordum. Ezbere attım pası. Gol atmak için aç, üst düzey bir santrfor."

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        #beşiktaş
        #fenerbahçe
        #orkun kökçü
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